Termovalorizzatore: Gualtieri contestato in municipio IX

Contestato il sindaco Roberto Gualtieri nell’aula consiliare del municipio IX. Il primo cittadino, accompagnato dall’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi, si è presentato al Laurentino per il consiglio straordinario sui rifiuti. Lo ha fatto per illustrare ai cittadini il progetto che investirà l’area di Santa Palomba di proprietà dell’Ama: quella in cui è prevista la realizzazione del termovalorizzatore. Un impianto in grado di trattare 600mila tonnelate di rifiuti all'anno.

Il confronto tardivo

La presenza del sindaco, però, è stata accolta dalle proteste. Una cinquantina di persone, la metà circa di quelle accorse nel parlamentino locale, hanno abbandonato l’aula per proteste proprio quando, Gualtieri, ha preso la parola. “E’ tardi per confrontarsi: ormai ha deciso già tutto, doveva venire prima” hanno commentato i contestatori che, durante l’intervento del primo cittadino, hanno prima provato a srotolare uno striscione e poi si sono concentrati fuori dall’aula consigliare, organizzando una sorta di assemblea.

I contestatori

Tra i contestatori residenti della zona, il neo comitato No Inceneritore di Santa Palomba, ma anche attivisti del comitato No Inc. di Albano. Tra i presenti anche l’ex assessore municipale Alessandro Lepidini, dimessosi proprio perché contrario alla costruzione del termovalorizzatore. L'ex assessore ha seguito i contestatori fuori dal consiglio municipale.Terminato l'intervento del sindaco, i cittadini che avevano lasciato l'aula, vi hanno fatto ritorno.