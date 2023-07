Il termovalorizzatore finisce al Consiglio di Stato: il ricorso dopo la bocciatura del Tar

I contrari al termovalorizzatore non mollano. Dopo la bocciatura del ricorso da parte del Tar, il comitato No Inceneritore a Santa Palomba annuncia il ricorso al Consiglio di Stato contro l'impianto voluto dal sindaco Gualtieri. "Abbiamo deciso di impugnare la sentenza perché, dal confronto con i nostri avvocati Antonello Ciervo, Giuseppe Libutti e Michele Trotta, ai quali va il nostro più grande apprezzamento, ci sono tutti i presupposti". È quanto dichiara in una nota Alessandro Lepidini, portavoce del comitato.

"Una vertenza, quella dell'inceneritore di Roma, che schiera da una parte l'intero sistema dei poteri di Roma mentre dall'altra comunità resistenti, organizzate in comitati e associazioni, e i comuni della Città metropolitana colpiti dal megaimpianto voluto da Gualtieri. Al riguardo, la proposta di project financing, di cui è risultato aggiudicatario (provvisorio dal 25 maggio u.s.) il raggruppamento con capofila Acea Ambiente S.r.l., è confermata segretata dopo il differimento che abbiamo ricevuto nell'accesso ai documenti da parte di Roma Capitale" tuona ancora Lepidini.

"Registriamo, ancora, il diniego nell'accesso sulla procedura EU Pilot n. (2019) 9541 relativa alla gestione dei rifiuti nella Regione Lazio da parte della Regione stessa che ha rinviato alla Commissione europea la decisione. Nella giornata di ieri abbiamo confermato al Segretariato Generale della Commissione europea la nostra precedente richiesta di accesso ai documenti, respinta dalla DG Ambiente della Commissione, perché riteniamo che l’interesse pubblico in materia di salute e ambiente non può che essere prevalente rispetto a qualsivoglia altro interesse". Insomma, come annunciato e promesso nelle scorse ore dai ricorrenti, la lotta contro il mega impianto non si ferma al tar.

Le ragioni dei giudici

La sentenza del tribunale è arrivata due giorni fa. Il Tar ha respinto i ricorsi di diversi comitati di cittadini di Santa Palomba contro la realizzazione del termovalorizzatore da 600mila tonnellate voluto dal sindaco Gualtieri. Nel dettagli i ricorrenti avevano impugnato e chiesto l'annullamento delle ordinanze con cui Gualtieri, che oltre a sindaco di Roma è anche lo ricordiamo il commissario di Governo al Giubileo, aveva determinato il piano rifiuti di Roma Capitale, la sua approvazione in seguito a una valutazione ambientale strategica condotta dalla Città Metropolitana di Roma e la realizzazione nella zona industriale di Santa Palomba dell'impianto. Tra questi anche i comuni di Albano, Ardea e Ariccia.

I ricorsi, scrivono i giudici nella sentenza, devono essere rigettati perché "destituiti di fondamento". "E' con riferimento al complesso delle normative" sulla pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti" si legge nel provvedimento, che deve valutarsi 'il rispetto dei criteri direttivi eurounitari e non atomisticamente in funzione di uno specifico atto di pianificazione". La previsione del Piano commissariale, in questo senso, non incide "sull'assetto complessivo del sistema". E inoltre "non sembra potersi negare che la risoluzione delle questioni legate alla gestione dei rifiuti di Roma Capitale e alla chiusura del ciclo, anche assicurata da una razionalizzazione e realizzazione di nuovi impianti, compreso il tmv, abbia attinenza sia con le più generali politiche energetiche sia con la realizzazione di condizioni attesa a valorizzare" imprese e investimenti.

"Nè può revocarsi in dubbio quanto al requisito della necessità e urgenza l'esistenza di una situazione emergenziale" derivante "dal maggiore afflusso di individui" in occasione del Giubileo. Inoltre, dice la sentenza, chi avrebbe dovuto semmai sollevare un problema di competenze sarebbe la Regione, che però "non ha promosso alcun giudizio di legittimità" trattandosi peraltro di "temporanea allocazione di poteri" in capo al commissario. Per quanto riguarda la localizzazione del termovalorizzatore, viene ribadito che sul sito non insiste "alcun fattore escludente di tutela integrale".