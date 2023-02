"Conosci Santa Palomba?" I comitati lanciano l'appello ai candidati presidente

Una visita guidata a Santa Palomba, rivolta ai candidati presidente della regione Lazio, E’ questa l’iniziativa che Comitati di quartiere, associazioni, circoli di Legambiente e Italia Nostra hanno deciso di mettere in campo per scongiurare l’ipotesi del termovalorizzatore.

I ricorsi al Tar

La decisione del sindaco di chiudere il ciclo dei rifiuti, puntando anche su un termovalorizzatore da 600 mila tonnellate l’anno, sta alimentando reazioni differenti. Da alcuni giorni, contro quella scelta, sono stati presentati due differenti ricorsi al TAR. Li hanno notificati i legali di due distinti gruppi di cittadini, in opposizione al piano rifiuti oltre che al cosiddetto “inceneritore”. Ma non ci sono soltanto le aule di tribunale.

L'invito ai candidati presidente

Una ventina di realtà, tra Comitati di quartiere, associazioni, circoli di Legambiente e Italia Nostra, pur condividendo l’obiettivo di risparmiare al territorio di Santa Palomba la realizzazione di un termovalorizzatore hanno deciso di giocare una carta diversa. Per questo hanno invitato chi si candida ad amministrare la regione Lazio, a fare una visita al territorio deputato ad ospitare l’impianto.

“Negli ultimi anni S. Palomba sembra essere diventata il centro dei progetti della politica romana: l’housing sociale, il trasferimento degli autodemolitori, fino al più recente inceneritore, ma quanti realmente possono dire di conoscerla?” si legge nella lettera rivolta ai candidati presidente dalla rete di associazioni e comitati di Roma Sud.

Un tour di Santa Palomba

L’appuntamento è stato pensato per la giornata di sabato 4 febbraio, alle ore 15.30 E’ previsto un itinerario che, partendo dall’azienda agricola La Certosa, in via della stazione di Pavona, prosegua per Borgo Sorano, per fare successivamente tappa nella zona scelta per l’housing sociale ed in quella individuata per il termovalorizzatore.

“L'obiettivo della visita è far conoscere S. Palomba, un’area a cavallo di quattro Comuni, dove occorrono investimenti per migliorare la convivenza tra industrie, aziende agricole e persone. L’impegno democratico è il dialogo, attraverso il quale scambiarsi informazioni fondamentali per il processo decisionale. L’alternativa è la disillusione, l’emarginazione e la rabbia”.