I comitati pro termovalorizzatore fanno quadrato: “In una città moderna e sostenibile è imprescindibile”

Non ci sono soltanto i comitati contrari che, con due differenti ricorsi al Tar, stanno cercando di bloccare il termovalorizzatore. Nel pomeriggio dell’8 febbraio, decine di persone si sono date appuntamento in via Nazionale. E’ lì che, grazie ad un’iniziativa promossa dal “Comitato Termovalorizzatore Roma” e da BASE Italia, è partita la controffensiva in difesa dell’impianto da 600 mila tonnellate che Gualtieri vuole realizzare a Santa Palomba.

L'incontro pro termovalorizzatore

In una sorta di maratona oratoria, che è durata quasi due ore, comitati, albergatori, manager si sono confrontati sul termovalorizzatore che il sindaco, e commissario straordinario per il Giubileo, ha inserito nel piano rifiuti di Roma. Lo hanno fatto partendo dalla premessa che la Capitale, dopo la chiusura di Malagrotta, ha pagato il dazio all’assenza di adeguati impianti. In un contesto del genere, che vede i rifiuti cittadini trasportati soprattutto al di fuori del perimetro cittadino, l’opzione del termovalorizzatore viene considerata come un’opera irrinunciabile.

Per Susanna Spafford, avvocato esperta di questioni ambientali e rappresentante di "Tutti per Roma", la realizzazione del termovalorizzatore costituisce "un elemento imprescindibile per un piano integrato di gestione dei rifiuti”. Opera che “va accompagnata da azioni concrete per ridurre la produzione di scarti, aumentare i tassi di raccolta differenziata e realizzare anche altri impianti di riciclo".

La posizione di albergatori e imprenditori

Nell’ambito dell’appuntamento, hanno preso parola anche realtà rappresentative del mondo produttivo. E’ stato ad esempio il caso di Gianluca De Gaetano, direttore di Federalberghi Roma che ha ricordato che “per chi vive di accoglienza” come gli albergatori “un’inadeguata gestione dei rifiuti costituisce un problema”. Ne consegue che “la scelta fatta da questa amministrazione” veda Federalberghi “decisamente favorevole”. Dello stesso tenore la considerazione di Luca Barrera, il responsabile del coordinamento sindacale di CNA Roma che ha rimarcato il fatto che la città “è sporca” è la sporcizia “rappresenta un disvalore per le imprese che insistono sul territorio”. Per Barrera, come tutti gli intervenuti favorevole al termovalorizzatore, servono però anche “strumenti nuovi in grado di informare efficacemente l’opinione pubblica” riuscendo, al contempo “ad ascoltare il territorio”.

I cassonetti usati per lo stoccaggio

In chiusura di dibattito è intervenuto Chicco Testa, presidente di Assoambiente. “Nella valutazione di ogni impianto andrebbe utilizzato un criterio di valutazione di costi/benefici e di buon senso – ha premesso il manager. Testa ha fatto notare un aspetto noto a chiunque abiti in città, e cioè che i cassonetti “vengono parzialmente utilizzati come stoccaggio provvisorio di rifiuti e ciò crea problemi di decoro per la città, vittima anche di una raccolta poco efficiente” Cosa fare quindi? Per il presidente di Assoambiente occorre lavorare su due fronti. Il problema del conferimento dell’indifferenziato “verrebbe risolto con il termovalorizzatore”. Poi, però “servirà trovare una soluzione alle inefficienze di Ama”.