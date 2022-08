Rifiuti, le associazioni chiedono a Gualtieri trasparenza sul termovalorizzatore

Da quando, ad aprile, il sindaco e commissario straordinario per i rifiuti Roberto Gualtieri ha annunciato la volontà di costruire un termovalorizzatore per bruciare 600.000 tonnellate di immondizia all'anno, le voci sulla possibile localizzazione dell'impianto si sono succedute frenetiche. Restando, però, sempre tali. L'area più gettonata sembrerebbe quella di Santa Palomba, IX municipio, al confine con il comune di Pomezia. Dal primo cittadino e dall'assessora ai rifiuti, Sabrina Alfonsi, nessun commento. Nemmeno lo scorso 4 agosto, quando è stato presentato il piano sui rifiuti. A domanda diretta, nessuno ha risposto. Per questo 13 tra associazioni, comitati e consorzi mercoledì 17 agosto hanno scritto alle commissioni trasparenza e ambiente di comune e regione chiedendo una convocazione.

Da Italia Nostra a Salute Ambiente Albano, passando per Latium Vetus e i comitati di Pomezia, oltre a quello di Santa Palomba, tutti ritengono "indegna" la modalità comunicativa adottata dal Campidoglio sul tema: "Le uniche notizie a noi note riguardo l'impianto - scrivono - sono quelle che emergono da 6 mesi, solo ed esclusivamente a mezzo stampa".

Per questo la richiesta è quella di convocare, durante commissioni singole o congiunte, i vertici di Ama e Acea, i responsabili degli uffici tecnici comunali, dell'ex provincia e della regione "con lo scopo di ottenere da tutti costoro le informazioni più dettagliate possibili in merito al progetto del cosiddetto 'termovalorizzatore' al servizio della Capitale".

"Il sindaco Roberto Gualtieri e la sua assessora Sabrina Alfonsi - accusano - hanno difatti, più volte, declinato qualsiasi tentativo di incontro e confronto coi cittadini e con le associazioni e comitati territoriali. Ma i 'tecnici' non potranno di sicuro declinare il vostro invito" si rivolgono i firmatari ai consiglieri a capo delle commissioni. "Infine, se possibile, chiediamo sin da ora - aggiungono - di poter partecipare (in presenza o con modalità digitale) alle eventuali sedute che si terranno da qui a (speriamo) breve, visti i tempi brevissimi preannunciati dalla giunta Gualtieri sempre e solo sulla stampa".

Secondo quanto emerso nei giorni successivi alla pubblicazione del piano rifiuti, fino al 30 settembre andrà in scena un confronto politico sul tema dell'impiantistica. Ma il 15 ottobre, accolti (o meno) le osservazioni e gli emendamenti di maggioranza e opposizione, Gualtieri firmerà l'ordinanza relativa alla costruzione dell'inceneritore, che nelle sue intenzioni sarà pronto entro il 2025 per entrare in funzione dal 2026.