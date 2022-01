Il termovalorizzatore di Acea si farà: il parere finale della Regione Lazio è favorevole

Il procedimento si è concluso. La quarta linea del termovalorizzatore di Acea è stata autorizzata dalla Regione Lazio. Di questa mattina la chiusura della Conferenza dei servizi con il parere favorevole dell'ufficio Via, chiamato a dare l'ok alla Valutazione di impatto ambientale. L'impianto a San Vittore del Lazio, quindi, salvo sorprese, si farà.

Il progetto, fortemente voluto da Acea, proprietaria dell'impianto, prevede appunto una quarta linea di incenerimento dimensionata per 186mila tonnellate di rifiuti l'anno, che si andrà ad aggiungere alle altre tre linee già autorizzate per 397mila tonnellate. Il piano rifiuti regionale prevede che, per soddisfare il fabbisogno del territorio del Lazio, nel 2025 le tonnellate siano 450mila, di cui 50mila di fanghi, e 400mila di combustibile solido secondario (css). Un impianto che, lo ricordiamo, servirà in particolar modo alla Capitale, costretta a trasferire fuori regione buona parte dei rifiuti trattati nei tmb (impianti di trattamento meccanico-biologico) e nei tritovagliatori.

"È in conclusione la Conferenza dei servizi per la quarta linea a San Vittore che servirà alla città" aveva anticipato di recente l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi. Parole che avevano sollevato malumori tra i sindaci del territorio, pronti a dare battaglia e convinti di farcela forti dei pareri negativi delle province di Caserta e Frosinone e della Soprintendenza. In quindici hanno firmato anche una diffida indirizzata alla Regione Lazio con tutta una serie di contestazioni legate al mancato rispetto del Piano regionale rifiuti. Non è bastato. Promettono però di non mollare la mobilitazione, anche sul piano legale.