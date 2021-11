Termini dice addio a Rustichelli & Mangione, lavoratori salvi: scongiurati i contratti da “stagionali”

Dopo la chiusura di Beercode e Natoo, le cui serrande non si sono mai rialzate successivamente al lockdown, a stazione Termini chiude anche Rustichelli & Mangione: un’attività nata più di quarant’anni fa da un piccolo laboratorio di panificazione a? conduzione familiare e oggi affermato brand della panetteria e pasticceria di lusso. Alle sue spalle il gruppo francese Lagardere Travel Retail.

Termini, chiude Rustichelli e Mangione: lavoratori trasferiti a Fiumicino

Contratto di affitto scaduto, così a Termini il 31 dicembre prossimo si spegnerà l’insegna R&M: la premium bakery chiuderà al piubblico già il 30 novembre, poi al via lo smantellamento del locale. Ventidue i lavoratori per mesi rimasti in bilico.

Mai in discussione il licenziamento, ma per i dipendenti l’orizzonte era quello di un ridimensionamento significativo del loro contratto e la rimodulazione dell’orario lavorativo: previsti part time verticali di 6 mesi l’anno e 40 ore settimanali. In pratica i lavoratori di Termini sarebbero stati spostati nei locali di Lagardere nell’aeroporto di Fiumicino unicamente nei periodi dell’anno in cui generalmente l’azienda ricorre al personale stagionale per far fronte al momentaneo aumento del traffico aeroportuale e dunque delle attività lavorative. “Una proposta che avrebbe comportato una significativa diminuzione di reddito” - ha spiegato a RomaToday Enzo Pascale, della Uil TuCS di Roma e del Lazio.

Per i lavoratori de Lagardere scongiurato il contratto da "stagionali"

Da qui il braccio di ferro tra Gruppo e sindacati con Uiltucs Uil e Fisascat Cisl per nulla convinti di voler cedere al piano di ricollocazione così proposto da Lagardere. Una negoziazione lunga ed estenuante che dopo mesi ha portato alla firma dell’accordo: i lavoratori in esubero di Termini saranno trasferiti, a partire dal 1 dicembre, nei locali di Roma Fiumicino “alle medesime condizioni economiche e normative attualmente in atto, compresi - sottolinea Pascale - gli attuali profili orari individuali. Anche in questa circostanza - tira un sospiro di sollievo il sindacalista - siamo riusciti a mantenere livelli economici e reddituali”.