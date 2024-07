Termini sorvegliata speciale, più controlli e telecamere. Agenti e vigili contro i borseggiatori nelle metro

Furti, aggressioni, rapine e borseggi. La zona dentro, fuori e nei pressi di Termini sembra una terra di nessuno. Così, per dare una stretta importante alla criminalità che gravita attorno a uno degli hub principali di Roma, il Campidoglio ha voluto tracciare una via, anche in vista del prossimo Giubileo.

L'obiettivo, a stretto giro, sarà quello di aumentare del 30% la presenza di pattuglie delle forze dell'ordine in zona Termini-Esquilino, potenziare la videosorveglianza, e anche avere più controlli delle forze dell'ordine e della polizia locale nelle metropolitane per far fronte all'emergenza borseggi, in particolare sulla linea A.

Nella riunione fiume dove si è parlato del tema sicurezza nella zona della stazione Termini, ma anche di Castro Pretorio e dell'Esquilino, erano presenti Roberto Gualtieri, il delegato alla sicurezza Francesco Greco, il capo di gabinetto Alberto Stancanelli e il vice Luigi Pomponio, il direttore generale di Roma Capitale Paolo Aielli, rappresentanti della questura di Roma, dell'Arma dei carabinieri e della polizia locale di Roma Capitale, il presidente e il direttore generale di Ama, Manzi e Filippi, la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari, l'assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini, l'assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi e il presidente della commissione capitolina Turismo, Mariano Angelucci.

D'altronde le cronache lo impongono, l'area di Termini non può essere abbandonata. L'obiettivo del Campidoglio è quello di adottare una serie di "provvedimenti per creare un coordinamento efficace e permanente al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di degrado".

Più agenti e più telecamere

L'obiettivo principale sarà quello di aumentare del 30% della presenza di pattuglie delle forze dell'ordine e polizia locale oltre che una verifica e un potenziamento degli impianti di videosorveglianza dell'area. Il sindaco Gualtieri ha anche chiesto un'accelerazione per quanto riguarda il completamento della cancellata in viale Pretoriano, gli interventi infrastrutturali di decoro su via Giolitti, una protezione in piazza Pepe e la recinzione del Giardino Dogali. In tutto il quadrante entro il Giubileo.

Più luce e meno alcol

Il Comune vuole lavorare anche sui deterrenti. Ecco perché sarà potenziata anche la rete dell'illuminazione pubblica e sarà anche valutata un'estensione, tra Termini, Castro Pretorio ed Esquiliino, dell'ordinanza di chiusura dei minimarket alle 22 e un'eventuale rimodulazione degli orari di apertura di altre attività, oltre a eventuali altre azioni volte a rafforzare la sicurezza.

L'attenzione ai senza dimora

Il focus, stante le situazioni tra via Giolitti e via Marsala, riguarda anche il tema dei clochard. A tal proposito è stata ribadita "l'importanza di una tensostruttura dove accoglierli in condizioni di sicurezza e decoro, per ridurre significativamente il loro numero sulle strade", si legge in uan nota.

A questo scopo sarà anche attrezzato un secondo camper dell'unità sociosanitaria di Roma Capitale e saranno intensificate le iniziative congiunte con il terzo settore e il mondo dell'associazionismo.

Serie di borseggi

Durante la riunione si è fatto un punto anche con il direttore generale di Atac Alberto Zorzan. Il faro, neanche a dirlo, è stato sui borseggi nelle metropolitane. Per contrastare l'escalation dei furti, è stato chiesto dal sindaco Gualtieri un incremento dei servizi delle forze dell'ordine e della polizia locale nelle metropolitane, in particolare sulla linea A, e la previsione di un significativo aumento dei presidi di vigilanza all'interno di tutte le stazioni da parte di Atac.

Proprio ieri la questura di Roma ha incontrato i giornalisti (qui il video) per illustrare come vengono combattuti i borseggiatori. Al termine dell'appuntamento con la stampa sono state identificate 96 persone, tra cui 35 stranieri, e controllati 31 veicoli.

Gli altri controlli

Non solo sicurezza, ma anche controlli fiscali, patrimoniali e sulle utenze. Il Comune procederà infatti a una verifica del proprio patrimonio immobiliare del quadrante per "accertare eventuali irregolarità nell'utilizzo dei beni anche dal punto di vista tributario e fiscale".

Infine, sarà potenziato il servizio di Ama nell'area, per "aumentare il decoro e la pulizia delle strade, l’attività di raccolta dei rifiuti e il rafforzamento dei controlli sulle utenze non domestiche". Roma Capitale valuterà, nelle prossime settimane, la possibilità di un "inasprimento delle sanzioni, fino alla chiusura dell’esercizio, per le utenze non domestiche che non conferiscano correttamente i rifiuti".