Termini, ok dalla Commissione Urbanistica al progetto di riqualificazione: ecco cambierà la stazione

La commissione Urbanistica di Roma Capitale ha espresso parere favorevole al progetto di riqualificazione dell'atrio della stazione Termini. A renderlo noto è il presidente della commissione, Carlo Maria Chiossi (M5S).



Il progetto approvato oggi in commissione, spiega il presidente, "prevede un intervento di ristrutturazione edilizia dell'intero fabbricato viaggiatori, composto da un piano interrato, un piano terra e un piano mezzanino. L'intervento di riqualificazione elaborato dalla Società Grandi Stazioni Retail Spa non aumenta né la Sul nè la volumetria attuale del fabbricato viaggiatori, ma propone il recupero della visuale dell'ampio atrio della stazione denominato 'Dinosauro', della vista delle Mura Serviniane nonché la riorganizzazione dei flussi pedonali, la centralizzazione del passaggio dei binari rispetto all'ingresso su piazza dei Cinquecento, la modifica degli attuali box commerciali presenti nella Galleria Centrale e l'apertura di due asole nel solaio della galleria gommata per consentire la comunicazione visiva tra la galleria stessa e il 'Forum Termini', realizzato nel piano interrato della stazione".



"La stazione Termini, oltre a essere un polo ferroviario nevralgico per tutta la nazione ricopre anche un ruolo identitario per la città di Roma, è per questo motivo - sottolinea Chiossi - che l'amministrazione capitolina punta alla sua riqualificazione attraverso lo sviluppo di un processo di rigenerazione urbana. Vogliamo cioè recuperare il patrimonio edilizio esistente, caratterizzato da inadeguatezza di funzionamento e da scarsa valorizzazione degli elementi qualitativi, ma anche, e soprattutto, intervenire sul tessuto sociale, culturale ed ambientale adottando un approccio basato sui principi di sostenibilità ed inclusione sociale".



Termini, conclude il presidente della commissione capitolina Urbanistica, "non è solo uno spazio deputato ad una funzione specifica ma un luogo in cui si sviluppano relazioni economiche, sociali e organizzative e rigenerarlo significa incidere sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza migliorando l'efficienza e la funzionalità degli spazi. Questa delibera, che dopo il passaggio odierno in commissione Urbanistica andrà in Aula, è un provvedimento importante perché rappresenta il primo passo di un percorso di ristrutturazione organica della stazione che punta a restituire a questo capolavoro dell'architettura moderna i suoi tratti originali di armoniosità e fruibilità".