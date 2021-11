Termini, chiude Rustichelli & Mangione: per i lavoratori solo contratti da sei mesi

A stazione Termini si spegne l’insegna luminosa “R&ME”, Rustichelli & Mangione chiude. La comunicazione ai dipendenti è arrivata lo scorso 28 ottobre con le luci del foodservice che si spegneranno definitivamente a fine novembre. Una decisione quella del gruppo francese Lagardère Travel Retail Italia, che detiene il marchio di Rustichelli & Mangione, che ha lasciato atterriti lavoratrici e lavoratori del punto ristoro. 16 in tutto quelli coinvolti.

Termini: chiude Rustichelli & Mangione

Nessun licenziamento ma ai dipendenti “è stata fatta una proposta indecorosa” - ha tuonato Giancarlo Desiderati, segretario provinciale Flaica, durante il sit in di protesta al centro di Roma. I lavoratori subiranno infatti un ridimensionamento significativo del loro contratto che verrà mantenuto solo per sei mesi l’anno, presso un’altra sede: probabilmente quella di Fiumicino.

Per i lavoratori di Rustichelli & Mangione solo 6 mesi di contratto

La rabbia dei lavoratori e il silenzio del Gruppo, "che ha respinto richiesta di un incontro formale", ha provocato una settimana di sciopero e la mobilitazione in piazza. ''Queste forme di protesta andranno avanti ad oltranza, fino a quando non sarà aperto un tavolo ufficiale di trattativa, insieme con la società interessata. I dipendenti che vi lavorano non possono essere trattati così” - dice Desiderati. I lavoratori chiedono impegno da parte dell’Azienda, mettendo a disposizione nuove possibilità occupazionali. “Basterebbe riconoscere un diritto di prelazione delle assunzioni permettendo una ricollocazione dei dipendenti all’interno della nuova attività che sorgerà al posto di Rustichelli, anche perché - spiega il sindacalista - lo stesso slot verrà occupato molto probabilmente da una nuova azienda del settore food”.

Le chiusure del food a stazione Termini

Già la chiusura di Rustichelli & Mangione non ha nulla a che vedere con la “rivoluzione delle vetrine” voluta da Grandi Stazioni che a Termini ha portato alla cessazione di fast food, paninoteche e pizzerie: quelle di Chef Express costrette ad abbandonare lo snodo ferroviario romano per far posto ai marchi di moda, gli unici previsti nella Galleria Centrale. In questo caso 80 i lavoratori senza occupazione da un anno, con la cassa integrazione a zero ore scaduta.