Termini, ci sono degli alberi piantati sul percorso della futura ciclabile: ora vanno rimossi

Quattro lecci, alberi sempreverdi della famiglia delle querce, hanno trovato casa a pochi passi dalla stazione Termini. Sono stati piantati in via Enrico De Nicola su due aiuole che sono destinate a lasciare il posto ad una ciclabile.

Le risposte che cercano i cittadini

Il problema è stato segnalato nel corso dell’ultima commissione lavori pubblici che il municipio I ha dedicato alle alberature del territorio. Una seduta movimentata perché, il tema degli abbattimenti e delle potature, insieme a quello delle nuove piantumazioni, sta a cuore ai cittadini del centro. Cittadini che poi si rivolgono all’amministrazione di prossimità in cerca di spiegazioni che non arrivano perché, lo stesso municipio, fatica ad ottenere risposte dall’amministrazione centrale. Talvolta per difetto di comunicazione, in altre circostanza perché, le risposte, proprio non ci sono. Ed è, quest’ultimo, il caso dei lecci piantati.

Alberi piantati sulla futura ciclabile

Nel corso di una recente commissione Giubileo abbiamo affrontato la questione dei lavori in corso nella zona di piazza dei Cinquecento ed in quella sede è stato ricordato il progetto, ancora valido, di una ciclabile che passa proprio per via De Nicola” ha spiegato a Romatoday la consigliere Maurizia Cicconi, della lista Calenda. La strada dedicata al primo presidente della Repubblica, è in effetti citata nel progetto di riqualificazione di piazza dei Cinquecento. Le connessioni ciclo-pedonali tra i poli attrattori e Piazza dei Cinquecento con la rete esistente e con le nuove piste ciclabili previste dal PUMS sono state inserite lungo Via de Nicola nel breve termine”. È la strada dove, negli ultimi giorni, hanno trovato casa quattro esemplari di leccio. Ma chi ha deciso di piantarli lì?

Le risposte disattese dal dipartimento capitolino

“Questa notizia, mi dispiace dirlo, ma la apprendo ora” ha ammesso, nel corso della commissione dedicata alle alberature municipali, Marina Mantella, a capo della direzione gestione territoriale ambientale e del verde di Roma Capitale. Spiegazioni al riguardo non sono state fornite neppure Maurizio Messina, responsabile dell’ Ufficio sistema arboreo cittadino del dipartimento ambiente. “Le attività di piantumazione dovevano essere limitate a via Gaeta, strada che si colloca al di fuori degli interventi di Anas” e che è vicina a via De Nicola. Quelli piantati in quest’ultima sede “verranno rimossi e trattandosi di lecci non ne soffriranno” ha dichiarato Messina.

Alberi appena piantati da rimuovere subito

Gli alberi, che nel corso della commissione erano un paio, “sono in realtà 4, ho verificato” ha fatto sapere, successivamente la consigliera Cicconi. “Siamo ai limiti dell’incredibile: la stessa amministrazione che ha approvato il progetto della realizzazione di una pista ciclabile, provvede ora, con un arcano senso della tempestività, ed a spese dei contribuenti, a piantumare nello stesso luogo ben 4 lecci che dovranno essere evidentemente rimossi a breve – ha sintetizzato la consigliera della lista Calenda – Se non fosse stato per la segnalazione dei residenti, non sarei riuscita a denunciare una tale bizzara operazione. Spero che il dipartimento ambiente possa fornire una giustificazione plausibile per una simile iniziativa e mi auguro anche che, quanto prima, provveda anche a rimuovere i lecci”. Operazione, quest’ultima, da mettere in campo rapidamente per consentire l’avvio, nel breve termine, anche la realizzazione della ciclabile promessa.