Trullo, addio ai tralicci: rimossi gli ultimi due impianti dell'alta tensione

Sono stati rimossi 15 chilometri di linee elettriche aeree che attraversavano il quadrante sud ovest dalla Capitale. Si tratta dei tralicci che da decenni troneggiavano sul Trullo, tra le proteste degli abitanti che ne chiedevano l’eliminazione.

Fine di un intervento atteso da decenni

La demolizione dei 65 tralicci è ufficialmente terminata. “nella mattinata del 15 luglio è stata rimossa l’ultima coppia rimasta, in vicolo del Monte delle Capre – ha spiegato il minisindaco Gianluca Lanzi – erano rimaste quei due perché l’intervento di rimozione era piuttosto complesso sul piano logistico. La strada in questione è infatti molto stretta ed i due impianti, situati sui due lati della via, spuntavano a ridosso delle recinzioni private”.

Perché sono stati rimossi i tralicci

Per provvedere alla rimozione dei due tralicci è stato necessario chiudere la strada al traffico veicolare e gestire anche il passaggio dei pedoni. Lo smantellamento delle infrastrutture è stato possibile grazie al un nuovo collegamento in cavo interrato a 150 kV tra la Stazione Elettrica Magliana e la linea “Magliana-Ponte Galeria. L’intervento, per cui Terna ha investito circa 8 milioni di euro, garantisce maggiore efficienza e sicurezza della rete locale e soddisfa una richiesta che, dal territorio, arriva da molti anni.

Le demolizioni e la riqualificazione

La demolizione era attesa da decenni perché, a poca distanza dai tralicci, si trovano le abitazioni dei lotti popolari, le scuole, le aree gioco ed un centro anziani. Terminato questo lavoro, l’amministrazione ha in serbo di completare una rigenerazione del quartiere che prevede l’ampliamento dell’area pedonale e la sistemazione del parcheggio e dello spazio destinato al mercato rionale. “Rimane solo da rimuovere la base di cemento su cui poggiavano i tralicci in alcune aree private. Invece l’intervento di rimozione di queste infrastrutture dalle aree pubbliche, che era stato avviato con il sindaco su viale Ventimiglia – ha commentato Lanzi – può dirsi definitivamente completato”.