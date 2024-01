Terminal Anagnina, c’è una discarica sotto al cavalcavia: partita la bonifica

La quantità di rifiuti abbandonati sotto al cavalcavia della Tuscolana è impressionante. Non è la prima volta che in quell’area, situata a ridosso del Terminal Anagnino, si forma una discarica. Questa volta, a rimuovere i rifiuti, sta provvedendo una particolare task force.

La bonifica in corso

Nell’area è in corso un’operazione che rappresentala seconda fase di un intervento volto al ripristino del decoro. Nella giornata del 17 gennaio sono infatti entrati in azione 8 operatori e 4 mezzi a vasca per rimuovere oltre 40 metri cubi di rifiuti. Ma nel primo step dell’operazione sono stati coinvolti anche altri attori, come previsto da un protocollo d’intesa firmato lo scorso giugno.

Alla base dell’accordo, che vede la firma di comune, Retake, Ama e Atac, c’è l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, promuovere azioni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nella cura di spazi pubblici, strade, piazze e aree verdi. Con queste finalità lo scorso 18 novembre, sempre nell’area del Terminal Anagnina, era stato effettuato un primo intervento che aveva impegnato i volontari di Retake, il servizio giardini e l’Ufficio decoro urbano di Roma capitale, operatori AMA e ATAC in operazioni di sfalcio, pulitura da scritte vandaliche, riverniciatura delle ringhiere e ripristino dell’illuminazione.

Il protocollo tra Comune e Retake

“Con questa operazione si rafforza ulteriormente la collaborazione tra l’amministrazione, Retake, AMA e ATAC avviata grazie al protocollo d’intesa. Un percorso iniziato con gli interventi già effettuati a Largo Agnesi di fronte al Colosseo e al Terminal Anagnina con una grande partecipazione di volontari che proseguirà con quello previsto alla stazione della Metro A Primavalle-Battistini. Luoghi di grande affluenza dove azioni di ripristino del decoro assumono un particolare significato. Il coinvolgimento della cittadinanza anche attraverso la grande rete di volontariato di Retake è un fattore fondamentale per far crescere il senso civico e la cura dei luoghi della città come beni comuni” ha dichiarato Sabrina Alfonsi, assessora all' ambiente ed ai rifiuti di Roma Capitale.

“Il protocollo di collaborazione tra Roma Capitale e Retake Roma sta ottenendo successi concreti. L'intervento di riqualificazione in Largo Agnesi e la recente iniziativa ad Anagnina hanno dimostrato una sinergia positiva tra istituzioni, cittadini e associazioni. La storia di Retake Roma include la costante partecipazione delle comunità locali, istituzioni e associazioni nella cura dei beni comuni, promuovendo un coinvolgimento attivo per il bene della città e delle future generazioni. La riqualificazione di Anagnina rappresenta un ulteriore capitolo di questo impegno duraturo” ha aggiunto Cristiano Tancredi, presidente di Retake Roma.