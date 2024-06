La Tenuta dei Massimi è una discarica, RomaNatura e ASL sono d’accordo: urge una bonifica

Una distesa inquietante di mobili, divani, calcinacci; degli immancabili materassi, di vecchi elettrodomestici e persino di arredi da ufficio. A ridosso della stazione ferroviaria della Muratella c’è un’area in cui è possibile trovare ogni sorta di rifiuti. Ma non si tratta di un centro raccolta dell’Ama, bensì della Tenuta dei Massimi, una riserva naturale.

La segnalazione di RomaNatura

Come area protetta, la Tenuta fa parte del sistema di parchi che sono gestiti da RomaNatura. E proprio dall’ente regionale, affidato al commissario Marco Visconti, è arrivata la richiesta di un rapido intervento. Quello che ha segnalato RomaNatura è la presenza “di un’area oggetto di abbandono di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, dovuta a eventi ripetuti e a non complete bonifiche dei vari sgomberi di campi nomadi abusivi, succedutisi negli anni a partire dal 2008”.

Una discarica pericolosamente vicina al canile

L’ente regionale ha proceduto a stilare anche un elenco dei cumuli di rifiuti “abbandonati e stratificati nel tempo”. Vi figurano “generatori elettrici, bombole di gas, frigoriferi, materiali plastici” e molto altro ancora. La segnalazione è stata inoltrata al dipartimento di tutela ambientale, alla Asl Roma 3 ed al municipio XI. La presenza di tanti rifiuti, potenzialmente infiammabile, in una riserva protetta e caratterizzata da “uno dei territori comunali dalle caratteristiche più naturali”, non può far stare tranquilli. Anche perché, a ridosso della discarica, c’è il canile comunale della Muratella. E più volte, nel corso degli ultimi anni, la struttura ha dovuto fare i conti con fiamme arrivate a lambirla.

La Asl intima la bonifica dell'area

La nota dell’ente regionale contribuisce a riaccendere i riflettori sui tanti rifiuti disseminati nell’area verde. La Asl ha risposto. Il personale tecnico deputato alla prevenzione della ASL a sua volta aveva effettuato un sopralluogo, riscontrando la presenza di “numerosi cumuli di rifiuti”. L’azienda sanitaria ne ha dato contezza in una lettera inviata al municipio XI ed in copia alla polizia locale. In quel documento, riprendendo anche la segnalazione di RomaNatura ha chiesto all’amministrazione “di voler interessare, a tutela della salute pubblica, il servizio competente affinché proceda “con l’avvio dello smaltimento ed il ripristino dei luoghi”.

Anni di segnalazioni

“Asl e Roma Natura stanno incalzando il Campidoglio affinché proceda alla bonifica, con urgenza e senza indugio, a tutela dell’area - ha commentato il vicepresidente del consiglio municipale Marco Palma (FdI), messo in copia nello scambio di lettere tra i vari enti – dopo almeno un paio di anni di esposti, interrogazioni ed atti in consiglio, possiamo finalmente dire che qualcosa si muove”.