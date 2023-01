Scatta il piano freddo del Campidoglio: a Testaccio una tensostruttura per 70 senza dimora

Scatta il piano gelo del Campidoglio. Le temperature molto basse che si stanno registrando in questi giorni, soprattutto nelle ore notturne, mettono in allarme la sala operativa sociale e l'assessorato capitolino. Per questo il 23 gennaio a Testaccio aprirà la prima tensostruttura di iniziativa comunale per ospitare i senza dimora.

La tensostruttura da 70 posti a Testaccio

Il rifugio, che dovrebbe essere gestito dalla protezione civile, si trova in largo Dino Frisullo, nell'area della Città dell'Altra Economia. Una unica grande struttura con poco più di 70 posti letto - ognuno dotato di comodino - operativa H24. La soluzione della tensostruttura era già contenuta nell'ordinanza anti-gelo firmata da Roberto Gualtieri lo scorso 13 dicembre, ma già più di un anno fa l'assessora alle politiche sociali e della salute Barbara Funari aveva inserito questa opzione come concreta possibilità.

Entro fine gennaio si arriverà a 1.252 posti letto

"Per troppo tempo a Roma si è confusa la gestione dell'emergenza climatica - scrive su Facebook Funari - e delle conseguenze che questo calo improvviso puo' avere sulla vita di chi dorme per strada, con la gestione del circuito dell'accoglienza per chi è senza dimora e deve essere aiutato e accolto definitivamente in un percorso quotidiano. Una buona amministrazione deve saper programmare le risposte alle emergenze, il contrario di quello che si è fatto negli anni passati, in cui si è affrontato l'ordinario in termini emergenziali". Esclusa l'apertura stroardinaria delle stazioni delle metro, una soluzione esclusa sin dall'inizio del suo mandato da parte dell'assessora di Demos e che già sul finire dell'amministrazione Raggi non era stata più presa in considerazione. Aumentati anche i posti d'accoglienza al chiuso: al 31 dicembre 2022 sono 1.149 quelli notturni, con un incremento a 1.252 entro la fine di gennaio.

La raccolta di coperte di Sant'Egidio

Dato il repentino calo delle temperature, anche Sant'Egidio ha iniziato a raccogliere aiuti. Tutte le mattine tranne la domenica, dalle 9 alle 13, chi vorrà potrà portare coperte e sacchi a pelo alla Città Ecosolidale in via del Porto Fluviale 2 a Ostiense. I beni raccolti saranno distribuiti durante le cene itineranti servite dai volontari ai senza dimora e in altre visite straordinarie organizzate nei prossimi giorni. Intanto a Roma nel 2023 sono già morti due senza dimora, l'ultimo a Porta Maggiore.

I tassisti raccolgono 15 tonnellate di indumenti pesanti e coperte

La solidarietà per i poveri e i senza dimora corre anche su quattro ruote. L'associazione "Tutti taxi per amore", infatti, con il patrocinio di Roma Capitale ha organizzato una raccolta di coperte e indumenti pesanti, mobilitando decine di tassisti e arrivando a raccogliere 15 quintali di beni. "Roma, protagonista insieme a diverse città italiane - spiega l'assessora Barbara Funari - ha risposto con generosità all'appello lanciato da 'Tutti taxi per amore'. Ringrazio i tanti tassisti che si sono mobilitati per andare a raccogliere beni direttamente a casa dei romani che hanno chiesto il ritiro a domicilio".