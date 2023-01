Piano freddo, a Testaccio una tensostruttura per 70 senza dimora

Una nuova tensostruttura per accogliere i senza fissa dimora, nell'ambito del "Piano freddo". È stata inaugurata oggi, dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessora alle politiche sociali Barbara Funari, la tensostruttura all'interno della Città dell'altra Economia a Testaccio, che potrà accogliere fino a 70 persone.

I numeri e le caratteristiche della struttura

Il servizio, aperto a donne, uomini, nuclei familiari e animali domestici, è attivo 24 ore su 24 e offre anche i servizi di presa in carico come pranzo, cena, colazione e percorsi di inserimento come avviene anche nelle altre strutture predisposte da Roma Capitale. L’apertura della nuova struttura si colloca in un quadro più ampio di interventi per dare accoglienza alle fragilità non solo nei momenti di emergenza climatica come previsto dal nuovo Piano freddo di Roma Capitale che va ben oltre l’accoglienza temporanea.

I numeri del piano freddo

Al 31 dicembre del 2022 i posti letto offerti erano 1.149 (+60% rispetto ai 719 dell’anno precedente), entro il 31 gennaio 2023 saranno 1252 (con un incremento del 74% rispetto al novembre del 2021). Il Piano di Roma Capitale prevede, inoltre, di creare 200 posti in accoglienza ogni anno (per l’anno in corso il numero previsto è stato ampliamente superato arrivando a circa 400 posti aggiuntivi), per arrivare alla fine della consiliatura con un’offerta di 1000 posti in più su tutto il territorio comunale. Ad oggi, il totale dell’accoglienza per le persone senza dimora e dell’accoglienza immigrazione è di 2952 posti (ben 853 posti in più rispetto al novembre 2021).

Il sindaco Gualtieri

"Sono molto soddisfatto e ringrazio l'assessora Funari, tutto il dipartimento, insieme alle associazioni, la Protezione Civile ha realizzato in tempi molto rapidi questa bellissima struttura che segna un cambio profondo nella gestione dell'emergenza freddo", ha dichiarato Gualtieri. "Diciamo basta all'idea che le persone possano essere accolte nelle metropolitane solamente durante la notte, è una sistemazione non decorosa per le persone, con implicazioni sul servizio".

Secondo Gualtieri "occorrono strutture dignitose, adeguate, capaci di sostenere le persone durante tutta la giornata. Questa è una struttura H24, che collega la risposta alla prima emergenza con la costruzione di un percorso di supporto e sostegno per affrontare i vari problemi delle persone, dai documenti ai problemi sanitari. Questa è una gestione all'emergenza flessibile e al tempo stesso che si integra con una politica nuova sull'accoglienza dei senza fissa dimora con numeri molto importanti, aumentiamo i posti di più del 70 per cento e se consideriamo i circuiti immigrazione (Sai) siamo al più del 40 per cento. Un lavoro davvero straordinario perché vogliamo una città solidale che non lasci indietro nessuno".

"Per noi una città che cerca di integrare i più fragili, mettendoli al centro è una città che ha le condizioni non solo per essere più giusta e solidale, ma anche per svilupparsi e crescere. Solo una città che non lascia indietro nessuno ha una prospettiva di rilancio", ha concluso Gualtieri.

L'assessora Funari

“Entro la prossima settimana contiamo di avere in tutto altri cento posti per l'accoglienza h24, luoghi in cui è prevista assistenza diurna e notturna”, ha aggiunto l'assessora alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari. “Tra oggi e domani nel Municipio VII saranno operativi altri 17 nuovi posti. Per troppo tempo, a Roma, si è confusa la gestione dell'emergenza climatica e delle conseguenze che il calo improvviso delle temperature può avere sulla vita di chi dorme per strada, con la gestione del circuito dell'accoglienza per chi è senza dimora e deve essere aiutato e accolto definitivamente in un percorso quotidiano. Una buona amministrazione deve saper programmare le risposte alle emergenze, il contrario di quello che si è fatto negli anni passati”, ha concluso Funari.