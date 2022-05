Ostiense, blitz dei movimenti per la casa: tensioni con la polizia durante il convegno sul patrimonio

Momenti di tensione durante gli stati generali del patrimonio, primo evento di questo genere organizzato da Roma Capitale all'interno della Centrale Montemartini a Ostiense. Verso la fine dell'intervento dell'assessore Zevi, infatti, una rappresentanza dei movimenti per il diritto all'abitare e alcuni cittadini sotto sfratto sono entrati e hanno chiesto all'assessore un confronto. Tra loro Fabrizio Cerro, invalido e con tre figli a carico, in attesa di un alloggio popolare dal 1990. Poco dopo, fuori dal sito museale si sono radunate oltre cento persone, alle quali è stato impedito l'ingresso da un cordone della polizia in tenuta antisommossa.

"Sono qua i cittadini che hanno bisogno, state raccontando un'altra realtà" è il grido che interrompe il convegno da parte dei sindacati inquilini e dei movimenti. Cerro, la cui storia è stata raccontata anche da RomaToday lo scorso gennaio, accusa Zevi di non essersi più fatto sentire per risolvere la sua situazione: "Sono sette mesi che aspetto una telefonata, ci siamo visti quattro volte e alla fine mi hanno sfrattato". C'è anche Omar, da vent'anni senza un alloggio fisso tra residence e affitti in nero, anche lui a rischio sfratto.

"Chi è in questa sala non conosce i problemi veri della città" è un'altra delle accuse lanciate. A quel punto interviene Zevi in persona, scendendo dal palco: "Se fate così indebolite la vostra battaglia - le parole dell'assessore - fateci continuare. Incontriamoci a pranzo, alle 13 vediamoci e parliamo".

"E' normale ci siano state delle proteste in una giornata del genere - chiarisce poi Zevi a margine dell'evento - sono tutte persone che conosciamo e con le quali parliamo ogni settimana. Stiamo provando a risolvere tutti i problemi, che per decenni non sono stati mai al centro delle politiche cittadine e del Paese. Io sono pronto al confronto, ci incontreremo nelle prossime ore e cerchiamo di risolvere problema per problema, senza agitazione e per il bene della città".

Nel frattempo, fuori, qualche nervosismo. Per poco meno di cinque minuti gli agenti delle forze dell'ordine e alcuni militanti dei movimenti, oltre a sfrattati, occupanti e abitanti dei piani di zona, si sono affrontati e si è visto alzare qualche manganello. La situazione è rientrata nella normalità in breve tempo, senza grosse conseguenze, con i manifestanti che hanno accettato di arretrare qualche metro in vista dell'atteso incontro con l'assessore Tobia Zevi.

La rete CAIO sulla delibera 140: "Stupiti dalla parole di Zevi"

Manifestano invece "stupore e grande insoddisfazione" le associazioni che fanno riferimento alla rete CAIO, con base principalmente nel IX municipio tra Spinaceto e Tor de' Cenci. "Siamo stupiti perché le osservazioni di Zevi sul prossimo regolamento del patrimonio pubblico - scrivono - non sembrano tenere conto del dibattito, anche nelle commissioni capitoline, che si è generato attorno alle proposte avanzate. Non sembrano trovare ascolto le tante voci critiche che nell'ultima assemblea presso gli uffici del dipartimento comunale hanno sottoposto costruttive osservazioni sulla nuova delibera. Si conferma, purtroppo, una imbarazzante confusione sulle prospettive del nuova delibera, a cui si aggiunge il ritorno alla distinzione artificiosa tra patrimonio disponibile ed indisponibile. Ci preoccupa fortemente questa ultima 'novità', memori dei tanti problemi generati, anche in termini di contenzioso, dall'adozione alternativa di queste categorie".