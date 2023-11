"Palestina libera" e "Intifada". Alla Sapienza nuove tende, stavolta contro Israele

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ancora tensioni all'interno della città universitaria della Sapienza. Al centro del dibattito c'è sempre la guerra in Medio Oriente, che vede dal 7 ottobre contrapporsi le milizie di Hamas e l'esercito di Israele, con la Striscia di Gaza e i suoi 2 milioni di abitanti stretti tra due fuochi. La sera del 2 novembre, dopo mesi di proteste per il caro affitti, sono risputante le tende, stavolta contro il conflitto e contro Israele.

Il corteo alla Sapienza contro Israele

Il 10 ottobre un primo corteo anti-Israele e pro-Palestina, al grido di "Intifada" e "Free Palestine" aveva attraversato piazzale Aldo Moro e si era concluso con una breve schermaglia sotto al Rettorato. Adesso, a quasi un mese dall'inizio delle ostilità tra Israele e i terroristi di Hamas, i collettivi di sinistra degli studenti universitari sono tornati a sfilare. Ma alla fine del corteo hanno piantato anche le tende. Stavolta non contro il caro affitti e l'emergenza abitativa dei fuori sede a Roma, ma contro "l'occupazione da parte di Israele che dura da 75 anni - scrivono in una nota.

Le accuse alla rettrice Polimeni

A chiedere una presa di posizione alla rettrice Antonella Polimeni è Cambiare Rotta: "Dopo oltre 9mila vittime civili di cui il 70% donne e bambini - dicono - mentre il diritto internazionale giorno dopo giorno viene ignorato e si permette che un genocidio avvenga mentre il dissenso viene criminalizzato, noi, come studenti della Sapienza, non possiamo rimanere a guardare". Per chi protesta l'obiettivo è chiaro: "La nostra università - accusano - che si è schierata con Israele senza se e senza ma, cosa che non stupisce visti i molteplici accordi che legano il mondo della formazione e ricerca all'apartheid israeliano e alle industrie e aziende belliche (Leonardo spa in primis)".

Tendopoli per chiedere una presa di posizione all'ateneo

Piantate le tende ed esposti alcuni striscioni, gli studenti in corteo hanno chiesto un incontro con Polimeni "affinché si esponga su queste questioni e denunciando il massacro che Israele porta avanti da decenni sul popolo palestinese. Rimettiamo quindi ora le tende per chiedere di nuovo più fondi alle spese sociali, più fondi alla casa e al diritto allo studio, non più fondi alla guerra, non più fondi a Israele. Chiediamo la rottura immediata degli accordi del nostro ateneo con Israele e con tutta la filiera della guerra". Il 4 novembre, giornata di celebrazione delle Forze Armate e dell'unità nazionale, è previsto un nuovo corteo stavolta a piazza Vittorio, dalle 14 "contro tutte le guerre e per la revoca degli accordi tra Italia e Israele".