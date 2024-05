Un anno dopo la segnalazione la Tendopoli diCastel Sant’Angelo è ancora lì

Nel maggio del 2023 a sollevare il caso di una tendopoli allestita all’ombra della mole Adriana aveva provveduto un consigliere capitolino, ricorrendo ai propri canali social.

La segnalazione ignorata nel 2023

A distanza di un anno quell’accampamento è ancora situato ai piedi di Castel Sant’Angelo. All’epoca il consigliere Stefano Erbaggi si era domandato come fosse stato possibile “in pieno giorno” allestire quella tendopoli. Stupiva il fatto che “nessuno se ne sia accorto”. Dopo quell’episodio, però, la questione è rimbalzata sui social ed è stata anche oggetto di una commissione municipale, quella dedicata alla trasparenza. Ma, ugualmente, la tendopoli è rimasta nel giardino di piazza Adriana.

L'inerzia dell'amministrazione

“Abbiamo convocato una Commissione Trasparenza in I Municipio sulla questione relativa alla baraccopoli presente nei pressi di Castel Sant’Angelo e ora abbiamo portato il problema in Campidoglio al fine di sollecitare ulteriormente un’Amministrazione che fino a oggi è stata completamente inerte” hanno fatto sapere Mariacristina Masi e Stefano Tozzi, consiglieri rispettivamente in Campidoglio ed in municipio I.

La scadenza giubilare

“Siamo ormai a pochi mesi dall’inizio dell’anno giubilare e la situazione desta serie preoccupazioni, non solo per il ritardo con cui si è provveduto a dare il via ai cantieri e all’adeguamento dei trasporti pubblici all’enorme flusso di pellegrini, ma anche per il decoro, argomento fondamentale per mostrare una città all’altezza dei grandi appuntamenti internazionali” hanno aggiunto i due consiglieri, allargando il perimetro della riflessione anche oltre il giardino della Mola Adriana.

All’amministrazione l’onere di rispondere all’interrogazione portata in aula dalla consigliera di Fratelli d’Italia. “Non permetteremo che la cartolina di Roma sia rappresentata dall’immagine della tendopoli di Castel Sant’Angelo” hanno aggiunto Tozzi e Masi, che si sono detti intenzionati anche a “scrivere in continuazione affinché si prendano provvedimenti e si fornisca assistenza a chi ne ha bisogno”. Possibilmente in luoghi più adatti di un giardino monumentale.