Il censimento infinito: quanto ci vorrà per conoscere (davvero) tutto il patrimonio immobiliare comunale

Ci vorranno almeno due anni per avere contezza completa del patrimonio indisponibile di Roma Capitale? Non è sicuro, probabilmente sì. La tempistica approssimativa emerge da una delle ultime commissioni comunali che si sono svolte sul tema, a un mese di distanza dalla pubblicazione dell'elenco di immobili sul sito del Comune. Quello che è certo, però, è che entro il 10 maggio Gualtieri e Zevi, Sindaco e assessore al patrimonio, presenteranno il piano per il censimento annunciato un anno fa e finanziato con 5 milioni di euro.

La richiesta di Italia Viva sull'elenco immobili indisponibili

D'altronde l'attenzione sul tema è alta: il Piano Casa per l'emergenza abitativa è ancora in attesa di essere illustrato, la delibera per l'acquisto di 120 alloggi Inps non verrà approvata prima di metà maggio e la città chiede una gestione differente dei beni pubblici, vista la quantità di soggetti che occupano, senza titolo, spazi che rappresenterebbero una possibilità di sviluppo dei territori in cui si trovano e di guadagno per le casse pubbliche. L'esponente di Italia Viva in assemblea, Valerio Casini, ha colto l'occasione per bacchettare l'amministrazione: "L'elenco pubblicato di circa 1.000 immobili - sottolinea - ne vede oltre 800 in uso e quasi tutti con concessioni scadute. Per cosa fanno istanza i cittadini che vorrebbero prendere in gestione questi spazi? E come fanno a conoscere i dettagli di ogni immobile se nemmeno il Comune li rende pubblici, come invece promesso mesi fa? Non c'è la tanto attesa mappatura, non ci sono i link sui siti municipali, non c'è il portale dedicato. Chiediamo al dipartimento perché questa negligenza".

"Elenco migliorabile, censimento in un paio d'anni"

A tranquillizzare il renziano ci pensa il presidente della commissione, Yuri Trombetti (Pd): "Il censimento è iniziato, non ci vorrà poco, penso almeno due anni, è un lavoro enorme. In ogni caso l'elenco pubblicato ha sicuramente molti errori ed è incompleto, già gli uffici lo hanno ammesso, bisogna lavorarci sopra. I cittadini stessi possono e devono segnalarci se ci sono immobili chiusi, di proprietà pubblica comunale, così da poterli censire. Ad oggi non sono stati pubblicati avvisi per la gestione non per motivi loschi, come pensa qualcuno, ma perché gli uffici in sofferenza di personale non hanno ancora iniziato a lavorare le istanze di parte presentate dagli interessati, tutto qui. Si stanno raccogliendo le documentazioni necessarie, è tutto molto semplice e trasparente".

La presentazione del censimento l'8 maggio: ecco a chi è stato affidato

Uscendo dalla polemica e dalle schermaglie politiche, da quanto risulta a RomaToday la presentazione del piano per il censimento degli immobili di Roma Capitale dovrebbe esserci l'8 maggio o giù di lì, con tanto di slide, tempistiche e l'elenco dei soggetti affidatari dell'arduo compito. Saranno coinvolte le tre università pubbliche romane e importanti aziende di respiro nazionale, da IdeaRe Spa che si occupa di gestione di patrimoni immobiliari, a Kpmg Italia che fa parte di una rete di imprese impegnate nei servizi finanziari, legali, fiscali e amministrativi e alla onnipresente Almaviva. Queste e le altre coinvolte sono aziende iscritte al portale Consip, abilitate a partecipare a bandi e affidamenti da parte di enti della pubblica amministrazione.