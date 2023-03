A Roma nel 2024 una nuova sala sicurezza con 15mila telecamere

L'occhio del Grande Fratello per garantire la sicurezza in vista del Giubileo 2025. La Capitale apre al 5G, e con esso a una serie di innovazioni tecnologiche. Fra queste la realizzazione di una nuova sala operativa di sicurezza per la polizia locale e la protezione civile per riorganizzare e potenziare le attività di controllo della città. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la conferenza stampa per la presentazione della rete 5G, tenutasi nella sede della polizia locale. Fra le novità un aumento del numero delle telecamere che passerano dalle 9mila attuali alle 15mila.

Quindicimila telecamere a Roma

Grazie a tecnologie di intelligenza artificiale, la nuova sala, che costerà 14,5 milioni, potrà integrare tutte le infrastrutture di comunicazione dell'amministrazione e saranno appunto potenziate le telecamere di videosorveglianza. "Oggi - ha spiegato il dg di Roma Capitale Paolo Aielli - ci sono 7mila impianti privati e 2mila pubblici: si arriverà a 15 mila telecamere complessive: Ora hanno due diversi sistemi operativi ma faremo convergere vecchi e nuovi su un sistema operativo unico. La nuova rete permette di avere anche canali privati per altri servizi. Ora, per esempio, i vigili comunicano con la 'radiolina', in futuro potranno usare gli smartphone. I sistemi di sicurezza sono più elevati e noi lo abbiamo previsto".

"Il potenziamento della videosorveglianza - ha detto Gualtieri - ci consentirà un monitoraggio più sofisticato e capillare della città, funzionale non solo alla sicurezza ma anche al miglioramento del governo del traffico. Tutto questo sarà molto importante per il Giubileo".

Roma punta sul 5G

Nuova sala operativa ma anche una moderna infrastruttura, come spiegato ancora dal sindaco: "La Giunta ha dato il via libera al Piano per dotare Roma di una moderna e innovativa infrastruttura 5G e un wi-fi pubblico e gratuito in tutta la città. Con l’obiettivo di realizzarne la parte più consistente entro il Giubileo. I romani, le famiglie, le imprese e l’Amministrazione avranno a disposizione la possibilità di trasmettere più dati, avere una rete molto più potente e più veloce. Una tecnologia avanzata che permetterà di monitorare molto meglio la città e quindi governarla in modo più intelligente e di offrire servizi innovativi. La velocità di trasmissione dei dati del 5G è infatti fino a 100 volte superiore di quella del 4G ed ha un basso livello di emissioni elettromagnetiche oltre a un basso consumo di energia".

Città digitale e sostenibile

Una città veloce e sostenibile, come spiega ancora il primo cittadino: "Grazie al Piano Roma5G implementeremo infatti sistemi intelligenti di videosorveglianza per il controllo della mobilità, dei trasporti e della sicurezza urbana; monitoreremo meglio le condizioni dell’ambiente e la qualità del verde pubblico; avremo una gestione più intelligente del ciclo dei rifiuti; offriremo opportunità di sviluppo di app e startup. Questo ambizioso piano prevede la copertura di tutte le linee della metro sia delle stazioni che dei tunnel; uno sviluppo capillare dell'infrastruttura con 6.000 punti di propagazione di segnale; lo sviluppo della rete di Free WiFi di Roma Capitale con circa 850 punti di presenza tecnologicamente avanzati distribuiti in 100 piazze. Insomma, con il Progetto Roma5G, la Capitale si pone all’avanguardia tra le città europee. Diventerà una città veloce, digitale, sicura e sostenibile. Un moderno ecosistema che cresce nel segno dell’innovazione e migliora la vita di cittadine e cittadine".