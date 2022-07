In arrivo telecamere e tecnologie satellitari contro piromani e "furbetti" dei rifiuti

Un sistema di controlli tecnologici capillare per stanare piromani e "furbetti" dei rifiuti. Ci sta lavorando il sindaco Gualtieri, che due sere fa lo ha anticipato alla Festa dell'Unità di Caracalla. Nel dettaglio il piano è quello di unire due fonti di videosorveglianza.

La prima riguarda le telecamere semplici. Verranno aumentate quelle del Comune in città, e tutti i dati raccolti uniti a quelli degli altri impianti presenti sul territorio, sia pubblici che privati, non necessariamente del Campidoglio. Se ne sta occupando, mettendo a punto uno specifico protocollo, il dottor Francesco Greco, consulente alla legalità del sindaco.

"Tutti i dati verranno resi interoperabili per essere messi a servizio di una maggiore capacità di controllo del territorio" ha spiegato Gualtieri. Contemporaneamente il direttore generale del Campidoglio, Paolo Aielli, sta lavorando - in accordo con i Carabinieri del Noe - per sfruttare una serie di strumenti tecnologici innovativi di tipo satellitare funzionali a stanare chi scarica abusivamente rifiuti nelle periferie cittadine.

"Ci sono le ditte edilizie che lavorano a nero e poi buttano il materiale intorno ai secchioni e poi c'è chi viene da fuori Roma appositamente per scaricare nella nostra città, ai confini con il nostro Comune". I cosiddetti "pendolari" dei rifiuti, che per sfuggire a regole ferree applicate sul proprio territorio, approfittano della vicinanza con Roma per gettare la loro immondizia. Contro di loro, lo ricordiamo, ingaggiò una lotta a suon di ordinanze e sanzioni salate anche l'ex sindaca Virginia Raggi, spesso scatenando le proteste dei Comuni limitrofi che si sentivano addossare le responsabilità di alcune situazioni di degrado presenti nelle aree periferiche della Capitale.

Insomma, la tecnologia, è la promessa, aiuterà a fermare fenomeni di illegalità legati all'abbandono dei rifiuti, ma anche a stanare i piromani. E qui il tema è di stretta attualità dati i tanti incendi che stanno mettendo a dura prova Roma in queste settimane, nella maggior parte dei casi, come emerso dalle prime indagini avviate su più fronti, e come più volte ripetuto dallo stesso sindaco, avvenuti "per mano dell'uomo".