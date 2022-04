Sulle preferenziali di Roma arrivano nuove telecamere

A Roma nuove preferenziali protette dall'occhio elettronico e nuovi occhi elettronici per proteggere preferenziali già monitorate. Partirà lunedì 9 maggio quella che si potrebbe definire un'operazione Grande Fratello sulle preferenziali di Roma. Nuovi occhi elettronici infatti proteggeranno le corsie dedicate a bus, taxi o altri mezzi autorizzati.

L'annuncio è dell'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè che spiega: "Alla base di questo provvedimento l'intenzione di dissuadere da comportamenti illegittimi, che creano disagio al trasporto pubblico, tutti coloro che non sono titolati a transitare sulle corsie preferenziali. Tutto ciò a vantaggio della velocità commerciale dei mezzi pubblici, che rappresenta uno dei fattori più cari alla nostra amministrazione perché influisce sia sulla competitività del Tpl rispetto all’auto privata, sia sul bilancio di Atac: aumentare la velocità commerciale comporta infatti notevoli risparmi anche dal punto di vista economico".

Le corsie preferenziali dove arrivano le telecamere

Ecco le vie interessate dall'installazione delle telecamere: via Emanuele Filiberto direzione Manzoni; via Emanuele Filiberto direzione San Giovanni; viale Libia direzione Santa Emerenziana; viale Libia direzione Gondar; via Cicerone direzione Cola di Rienzo; lungotevere dei Sangallo; via Vittoria Colonna direzione Ara Pacis; via Volturno direzione Termini; via Volturno direzione Cernaia; corridoio Laurentino direzione metro Laurentina; corridio Laurentino direzione raccordo; via dei Fori Imperiali/via San Pietro in Carcere; largo Corrado Ricci/via dei Fori Imperiali; viale Eritrea altezza via Sirte direzione Piazza S. Emerenziana; viale Eritrea altezza via della Marta direzione piazza Annibaliano.

Le corsie preferenziali dove saranno sostituiti i vecchi dispositivi

Questi, invece, i siti dove sono stati sostituiti i dispositivi obsoleti: via Nazionale/largo Magnanapoli; via Nazionale/via Milano; via Cornelia/via Pagano; via del Tritone/via Zucchelli; via Aurelia/via Mistrangelo; via di Santa Maria in Cosmedin; via Ostiense/Civ. 131; via Ostiense/piazzale Ostiense; via dell’Amba Aradam; via di Portonaccio; via Catania/via Lecce; via Nomentana/via di Sant'Angela Merici; via Nomentana/via XXI Aprile; via Nomentana/via Sacco Pastore.