Lotta ai roghi tossici, Raggi: "Installate telecamere nel campo rom di via Lombroso"

La sindaca di Roma Virginia Raggi promette battaglia contro i roghi tossici innescati nei campi rom. La prima cittadina ha infatti annunciato l'installazione di "telecamere, anche ad infrarossi, davanti al campo rom di via di Cesare Lombroso, nel quadrante nord ovest di Roma. È un tassello importante per ripristinare decoro, sicurezza e tutelare la salute di chi vive in questa zona".

"Queste nuove telecamere - prosegue Raggi - permetteranno di individuare possibili fonti di calore fino a una distanza di 400 metri. Questo è uno degli interventi previsti nel cronoprogramma coordinato dal Dipartimento Lavori Pubblici, che prevede impianti anche in altri campi rom della città".

"Grazie a un maggiore controllo del territorio, già nel 2020 abbiamo registrato una diminuzione dei roghi tossici del 30% rispetto all'anno precedente",