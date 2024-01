Teatro di Roma, pace fatta col raddoppio degli incarichi. Gualtieri: "Non è una spartizione di poltrone"

Dopo dei durissimi botta e risposta si capiva che la situazione stava per essere risolta. I toni si erano abbassati perché, sottotraccia, si stava lavorando per non fare torto a nessuno. Così è stato per la nomina di Luca De Fusco a direttore generale del Teatro di Roma, una scelta presa dai consiglieri in quota ministero della cultura e Regione Lazio ma non condivisa dal Campidoglio. Ieri, secondo quando ricostruisce l’Ansa, la telefonata tra le parti che ha sbloccato la situazione. Si raddoppiano i ruoli, come accade in altri contesti simili, così nessuno rimarrà scontento.

La nomina di De Fusco

Luca De Fusco, 66 anni, regista napoletano, era stato nominato come direttore nel corso dell’ultimo cda della Fondazione. Appresa la notizia, il Campidoglio, proprietario dei teatri l'Argentina, India, Torlonia e del teatro Valle e che contribuisce con 6 milioni e mezzo alla dotazione della Fondazione mentre la Regione ha una quota - immutata negli ultimi 10 anni - di un milione 100 mila euro, aveva addirittura minacciato l’uscita dalla Fondazione stessa. Se è vero che nel cda ora il centrosinistra è in minoranza visto che al tavolo siedono anche Regione Lazio e ministero della cultura è anche vero che, come detto dal presidente del cda Francesco Siciliano, “il ruolo del Comune deve essere rispettato e in questo caso non è stato così”.

Doppia nomina e modifica allo statuto

Ecco quindi la soluzione. Modificare lo statuto nel prossimo cda che si terrà il 30 gennaio e inserire due figure apicali anziché una, quella del direttore artistico e del direttore generale ma con compiti solo manageriali, mansioni che sarebbero state invece tutti in capo a De Fusco. Quest’ultimo resterà quindi come direttore artistico del Teatro Argentina, del Teatro India, del Torlonia e del Valle quando sarà di nuovo agibile. Onofrio Cutaia, almeno secondo le indiscrezioni, sarà il direttore generale.

La conferma di Roberto Gualtieri

Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 28 gennaio, la conferma del sindaco Roberto Gualtieri. Non sui nomi, ovviamente, ma sull’imminente modifica dello statuto che permetterà la nomina di un direttore artistico e di un direttore generale. Il primo cittadino, durante una visita alla Casina dei Vallati, sede della Fondazione Museo della Shoah, ha ricordato ai cronisti presenti quanto fosse “assurdo e inaccettabile pensare di poter governare il Teatro di Roma marginalizzando Roma Capitale. Avevano sempre detto – ha aggiunto Gualtieri - che il Teatro di Roma è una rete di teatri importantissimi e che il direttore generale doveva avere un profilo manageriale”.

Modello di governance duale

Grazie ad una ”riattivazione del dialogo tra le istituzioni” che sono “gli azionisti del Teatro di Roma” si è ritrovata “la volontà per individuare una situazione positiva” per tutti. Ovvero passare ad un “modello di governance duale, che dovrà passare per la riforma dello statuto come aveva richiesto anche l’assemblea capitolina”. Questo significa avere un direttore artistico ed un direttore generale, nomi sui quali Gualtieri ha voluto mantenere il riserbo.

Nessun raddoppio di poltrone

Gualtieri ha voluto poi respingere le accuse, mosse da molti organi di stampa, di un accordo tra le parti in stile “manuale Cencelli”, con il raddoppio delle nomine per non scontentare nessuno. “Ho letto ricostruzioni fantasiose che hanno giudicato questa come una spartizione tra partiti – ha detto il primo cittadino - non c’è nessuna spartizione. Roma Capitale ottiene un riconoscimento fondamentale. Saremo ispirati dalla ricerca della professionalità migliore possibile, nell’interesse del Teatro di Roma. Si è evitato uno scontro giudiziario e politico che avrebbe avuto conseguenze difficili”. Gualtieri si è solo sbilanciato nel dire che “De Fusco non sarà il direttore generale” ma non ha smentito, ovviamente, la sua nomina come direttore artistico.

"Andiamo verso una soluzione condivisa sul Teatro di Roma, come abbiamo sempre auspicato” dichiara in una nota Simona Baldassarre, assessore alla cultura, alle pari opportunità, alle politiche giovanili e della famiglia e al servizio civile della Regione Lazio. "La Giunta del Presidente Rocca- prosegue- si è sempre richiamata e ha sempre praticato d'altronde i principi della corretta collaborazione istituzionale e della priorità degli interessi della città sulle polemiche sterili. Abbiamo sempre ribadito l'importanza del pluralismo, della piena rappresentazione di tutte le sensibilità, della nostra totale disponibilità a bilanciare tutti i livelli istituzionali in uno spirito di coesione e collaborazione".