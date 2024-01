Teatri di Roma, il Comune minaccia l'uscita dalla Fondazione

Roberto Gualtieri non si arrende, non arretra. Anzi, rilancia. Sulla vicenda dei teatri di Roma e la nomina di Luca De Fusco non ammette cambi di strategia, né tentennamenti. Non lo vuole, non è stato accordato dal Comune quindi deve andarsene, niente di personale. Lo ha già detto nei giorni scorsi, lo ha ribadito in aula consiliare quando ha parlato per quasi mezz'ora dell'argomento. E subito dopo la maggioranza ha approvato un ordine del giorno che fa tremare il mondo dello spettacolo romano: fuori dalla Fondazione se il nuovo Dg non dovesse fare un passo indietro.

Lo scontro totale sui teatri di Roma

Insomma, un "muoia Sansone con tutti i Filistei" all'amatriciana. Roma Capitale è proprietaria delle strutture che ospitano i quattro teatri compresi dalla Fondazione (Argentina, Valle, India, Torlonia) e finanzia il 60% del budget, 6 milioni di euro l'anno contro il milione e 200mila della Regione Lazio o i circa 2 milioni del fondo statale. La nomina di Luca De Fusco, regista napoletano con quasi una quindicina di anni d'esperienza nella direzione di teatri, ha fatto molto male a Palazzo Senatorio: scelto da ministero della Cultura e Regione in assenza del presidente del Cda Francesco Siciliano e di Roma Capitale, apprezzato dal deputato di Fdi Federico Mollicone, non poteva essere il massimo per il Campidoglio.

L'ordine del giorno del centrosinistra

E così, a tre giorni dalla nomina, in aula Giulio Cesare un ordine del giorno a prima firma Erica Battaglia, sostenuto da Pd, SCE, Demos, Roma Futura e Civica Gualtieri ha impegnato il Sindaco a "intraprendere ogni azione necessaria al fine di tutelare, in tutte le sedi opportune, gli interessi e le prerogative di Roma Capitale quale socio della Fondazione Teatro di Roma - si legge nell'atto passato con 27 voti -, a partire da una puntuale verifica della procedura di nomina". Ogni azione necessaria, che s'intende possa essere anche tirarsi fuori causando lo scioglimento della Fondazione e lasciare gli altri soci con il cerino in mano. E questo viene spiegato ben più esplicitamente nel seguito dell'atto, dopo che si specifica la volontà di "verificare se vi sia la possibilità di ricondurre le interlocuzioni con la Regione Lazio e il ministero della Cultura su un binario di normalità". Ovviamente partendo dal presupposto di un passo indietro di De Fusco.

"Gualtieri valuti se sciogliere la Fondazione"

Qualora non ne venisse nulla di buono (per Roma) da queste interlocuzioni, la maggioranza di centrosinistra chiede al Sindaco "di adoperarsi, ove ritenuto necessario, affinché lo statuto della Fondazione sia modificato e integrato, in maniera tale che gli apporti economici e i conferimenti patrimoniali e immobiliari elargiti da Roma Capitale trovino rispondenza (e simmetria) in più adeguate regole di governo societario". Insomma, a distanza di poco più di un anno dalla costituzione della Fondazione e dall'approvazione dello statuto, Pd&Co. ne chiedono una modifica sostanziale che metta Roma Capitale in una posizione di forza. "Qualora non ci sia la possibilità di modificare lo Statuto della Fondazione - conclude l'odg - e se le interlocuzioni non andassero a buon fine, la maggioranza chiede di valutare l'esercizio del diritto di recesso di Roma Capitale dalla Fondazione Teatro di Roma o avviare l'iter prodromico allo scioglimento della Fondazione".

L'apertura al dialogo di Fratelli d'Italia

Chissà che questa mossa, avvenuta nel pomeriggio, non sia alla base dell'atteggiamento aperto e collaborativo mostrato dal deputato Federico Mollicone in serata, durante l'inaugurazione della Galleria Alberto Sordi fresca di restyling dopo quasi un anno. Il presidente della commissione cultura alla Camera, romano e con un antico passato da amministratore municipale e consigliere capitolino, è stato stuzzicato sul tema e non si è tirato indietro: "Con Gualtieri ci siamo incontrati qui in un momento bello e di rinascita di uno spazio importante della città - le sue parole - e come ho anche detto pubblicamente, siamo pronti come sponda istituzionale a dialogare, il Comune dovrà farlo con i soci che sono la Regione Lazio e il Ministero della Cultura e non certo con me che rappresento la commissione Cultura della Camera. Non c'è mai stata una indisponibilità al dialogo, credo che ci si debba chiarire sui ruoli e sulle competenze ma c'è grande volontà di fare ripartire il teatro insieme".

Raggi: "Gualtieri usa questa vicenda per coprire suoi fallimenti"

Nel frattempo le opposizioni in consiglio comunale si agitano. L'ex sindaca Virginia Raggi è netta: "Gualtieri smetta di usare questa vicenda per coprire il suo fallimento. Viene in aula a riferire di una questione generata dalla sua disattenzione, ma non trova mai tempo per venire a spiegare perché Roma è abbandonata a se stessa, con le gare Ama andate deserte, trasporto pubblico in ginocchio e progetti che saltano". Più diplomatico Dario Nanni, lista Calenda Sindaco e presidente commissione speciale Giubileo: "In tanti anni ne ho viste tante - le sue parole - ma mai una cosa del genere. Ricordo che chi svolge un ruolo di rappresentanza nelle istituzioni, deve avere rispetto per il ruolo che si svolge e ciò che si rappresenta. In questo caso qualcuno lo ha dimenticato o peggio ancora ha voluto creare un problema di cui francamente potevamo fare a meno. Solo pochi giorni fa durante il Consiglio straordinario c'è stata unità d'intenti e un voto unanime su un atto condiviso. Chi ha responsabilità da classe dirigente deve avere sempre ben chiaro che quello che fa, le decisioni che prende o anche semplicemente ciò che dice può avere effetti dannosi per l'istituzione che rappresenta e per l'immagine della stessa".