Il Teatro di Roma verso la Fondazione: nominato il commissario straordinario

Gianluca Sole è il commissario straordinario dell’associazione Teatro di Roma. Avvocato, 53 anni, Sole è stato consulente di imprese, enti locali, enti pubblici e fondazioni culturali, “un profilo pienamente adeguato e qualificato”, fanno sapere dal Campidoglio, per accompagnare la fase di transizione del Teatro di Roma verso la Fondazione.

Gianluca Sole commissario straordinario del Teatro di Roma

Nei giorni scorsi, dopo mesi di difficoltà nella gestione di attività e organizzazione, vista anche l’assenza di un direttore, le dimissioni del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione Emanuele Bevilacqua, Francesca Vergari, Berta Maria Zezza, Cristina Da Milano e Rossana Rummo. Da qui l’esigenza espressa dal neosindaco di Roma, Roberto Gualtieri, condivisa con il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e il Ministro della Cultura Franceschini, di istituire la Fondazione Teatro di Roma. Primo passo il commissariamento: nei calcoli del Comune serviranno circa sei mesi per compiere l’evoluzione.

Il Teatro di Roma verso la Fondazione

"Ringrazio ancora una volta Bevilacqua e tutto il Cda per il lavoro svolto - ha detto Gualtieri - e ringrazio anche l’avvocato Sole per aver accettato questo incarico che sarà legato al processo di trasformazione dell’Associazione Teatro di Roma in Fondazione, la forma giuridica più adeguata a garantire stabilità ad un ente di tale rilievo per le politiche culturali della città". “All'avvocato Sole vanno i miei migliori auguri di buon lavoro - ha detto l'Assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor - la sua esperienza e la sua professionalità sono una garanzia per il futuro dell'Ente".