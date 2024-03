Teatro di Roma, la pace delle poltrone. Ok al cambio di statuto, ci saranno due direttori

A quasi due mesi dalla nomina di Luca De Fusco a direttore generale della Fondazione Teatro di Roma, la politica si accorda per una modifica dello statuto. E' la soluzione trovata da ministero della Cultura, Regione Lazio e Comune per far contenti tutti ed evitare lo scontro totale dopo l'attacco di Roberto Gualtieri e Miguel Gotor.

Il Teatro di Roma cambia lo statuto

Oggi pomeriggio 11 marzo l'assemblea dei soci si riunirà per approvare una modifica dello statuto, grazie alla quale la fondazione Teatro di Roma avrà un direttore generale e un direttore artistico. Due figure che si occuperanno di incombenze differenti: uno più manager, l'altro più rivolto alla programmazione. In tal modo Roma Capitale, che come la Regione è socio (il ministero della Cultura svolge il ruolo di vigilante), non si sentirà più estromessa dopo che il 20 gennaio, in un'assemblea che vedeva l'assenza del presidente Francesco Siciliano, è stato ufficializzato l'incarico di direttore generale a Luca De Fusco.

Lo scontro dopo la nomina di De Fusco

Nei giorni successivi si era scatenata una feroce polemica. Gualtieri e Gotor, l'assessore alla cultura di Roma Capitale, avevano accusato la Regione Lazio e il ministero della Cultura di un "colpo di mano". De Fusco, infatti, è stato percepito come profilo gradito all'attuale governo regionale di centrodestra, con l'avallo del ministro Gennaro Sangiuliano. Addirittura dal Campidoglio avevano prospettato l'intenzione di sfilarsi dalla Fondazione, ente che Palazzo Senatorio foraggia in misura consistente ogni anni e di cui vanta la proprietà dei teatri che ne compongono il patrimonio.

Gualtieri: "Vince il dialogo"

Già il 30 gennaio il consiglio d'amministrazione aveva ratificato la modifica dello statuto, che adesso passerà anche in assemblea dei soci. Una decisione sulla quale Gualtieri aveva respinto l'accusa di "spartizione" delle poltrone, mettendola invece come "un giusto riconoscimento" per la sua amministrazione e per il ruolo fondamentale nella Fondazione. “Vince il dialogo tra le istituzioni - ha commentato adesso Gualtieri -, tra i soci e fondatori di questo straordinario patrimonio che è la Fondazione. Quella condivisa con ministero e Regione Lazio è, nelle condizioni date, la soluzione migliore possibile, perché in grado di assicurare al fianco di una direzione artistica, la funzione manageriale assegnata ad un Dg. Per noi sono sempre stati infatti prioritari il rispetto delle prerogative e del ruolo di Roma Capitale e la definizione di strategie di ampio respiro". La modifica dello statuto dovrà passare anche in assemblea capitolina. E' probabile che non sarà De Fusco il direttore generale, ma venga spostato nel ruolo di direttore artistico, lasciando quindi la casella libera alle scelte del Comune.

Rocca: "La sinergia porta risultati"

“L’intesa per la guida del Teatro di Roma è un risultato importante - aggiunge Sangiuliano - per un’istituzione culturale di primissimo livello. È un bene che un’eccellenza della cultura possa avere ai suoi vertici due figure di alto profilo. Adesso l’importante è che si avvii subito una stagione di rinascita e di forte valorizzazione di questo Teatro che ha fatto la storia della città e della Nazione intera”. “Sono sempre stato convinto che la sinergia istituzionale e il dialogo portino sempre buoni risultati - conferma Francesco Rocca -. Esprimo la più viva soddisfazione per l'accordo che abbiamo raggiunto sulla gestione del Teatro di Roma. Sulla cultura come valore fondativo di una comunità non possono esserci divisioni. Ha prevalso il buonsenso e il confronto, per cui abbiamo lavorato, come Regione Lazio, fino all'ultimo secondo”.