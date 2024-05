Il Teatro di Roma presenta la nuova stagione tra le proteste dei lavoratori: "Vogliamo tutt'altro"

Il Teatro di Roma presenta la stagione 2024/2025, tra le proteste dei lavoratori dello spettacolo. Quarantotto spettacoli, 11 produzioni, 10 coproduzioni, 27 ospitalità, questi i numeri del nuovo cartellone che, secondo gli organizzatori, va letto un po’ come un palinsesto. La scelta del claim “Più di un teatro”, va proprio in questa direzione: proposte diverse fatte in tre luoghi diversi, rivolte a pubblici diversi. Si tratta della prima stagione di Luca De Fusco con la nuova governance costituita dal Consiglio di amministrazione: presidente Francesco Siciliano, vicepresidente Danilo del Gaizo, Natalia Di Iorio, Daniela Traldi e Marco Prosperini.

Il programma

Due sono i filoni di ricerca di questa stagione - il primo concentrato sull'autore contemporaneo Annibale Ruccello e l'altro su cultura ebraica e antisemitismo -, porteranno in scena all'Argentina tre titoli ciascuno per la regia di nomi consolidati come Maccarinelli, Gleijeses, Tolcachir, Cirillo, Anfuso e Gassmann. Sperimentazione dei nuovi linguaggi (e anche dei giovani artisti) e drammaturgia contemporanea trovano il loro spazio principale al teatro India con - tra le tante proposte - riletture che vanno dalla "Morte a Venezia" di Mann a "Le tre sorelle" di Čechov fino a "Una relazione per un’Accademia", da un testo di Franz Kafka, e al "Riccardo III" di Shakespeare. Regie affidate a Liv Ferracchiati, Luca Marinelli, Claudia Sorace e Luca Ariano. Il teatro Torlonia, infine, ha un'offerta quanto mai varia: "Racconti Romani", ciclo di messe in scena di racconti di ambientazione romana, selezionati da Emanuele Trevi; "Giovanna d'Arco" in una versione dissidente della poetessa e studiosa Maria Luisa Spaziani; "Esagerate! "di e con Cinzia Spanò, uno spettacolo-denuncia dedicato alle donne. “Ci saranno poi – sottolinea l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor – iniziative per coinvolgere le nuove generazioni con incontri con le scuole, laboratori e corsi e poi, solo per citare qualche esempio, una card per under 35 che prevede abbonamenti a costi ridotti e la TdR card première, dedicata agli studenti delle università, delle accademie e delle scuole di teatro. Tutti elementi che rafforzano la caratteristica di forte connessione con la città e di apertura alla partecipazione del pubblico del Teatro di Roma che a breve vedrà completata la sua nuova governance duale alla quale abbiamo lavorato nei mesi scorsi e che darà alla Fondazione il suo assetto definitivo”.

Biglietti gratis agli anziani

La nuova stagione prevede anche alcune novità per i più fragili, come la possibilità per gli anziani di assistere gratis agli spettacoli del teatro di Roma. Sono stati, infatti, messi a disposizione 200 biglietti gratuiti per gli anziani protagonisti del concorso di poesie ‘Gli Anni Inversi’ promosso dall’Assemblea Capitolina. “Il frutto di un accordo che abbiamo sottoscritto con Fondazione Teatro di Roma e assessorato alla Cultura che ringrazio per il prezioso supporto e per aver accolto la nostra proposta – spiega la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli -. Apriamo dunque la cultura e l’arte a tutte le fasce sociali con una iniziativa dedicata in particolar modo ai Centri anziani di Roma. Sono orgogliosa che sia stata ufficializzata proprio in occasione della presentazione del cartellone 2024-25 dei Teatri India, Argentina e Torlonia che si prevede ricco di spettacoli e di appuntamenti”.

Le proteste dei lavoratori

La presentazione della nuova stagione, il 29 maggio all’Argentina, è stata interrotta dai lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo di “Vogliamo tutt’altro”, come recita anche lo striscione rosso srotolato sotto al palco. “Il teatro pubblico di questa città vive da tempo un clima irrespirabile per chi ci lavora e per le compagnie ospitate: corruzione, abusi, sessismo, molestie oltre ad essere una fabbrica di precariato vergognosa per un ente finanziato con soldi pubblici: ad oggi il 43% de* lavorat* del Teatro di Roma sono precar* e senza tutele – spiegano gli attivisti - In questo scenario è arrivato il nuovo direttore Luca De Fusco: nominato con un sotterfugio in assenza del presidente e della consigliera di minoranza”. Gli attivisti criticano aspramente anche la nuova stagione del Teatro di Roma: “Non c’è sperimentazione di nuovi linguaggi, non c’è ricambio generazionale, non c’è diversità, non c’è apertura al panorama internazionale. Una monocultura da ancien régime cis-etero patriarcale che dà i brividi. Chiediamo al sindaco del comune di Roma se vuole ancora essere un interlocutore di questa assemblea e della comunità artistica della città. È questo il teatro che vuole per la città che rappresenta? Noi no! In questi mesi di mobilitazione abbiamo preparato un documento che racconta l’idea di teatro pubblico che vogliamo. Stiamo aspettando di incontrarla e crediamo sia arrivato il tempo per farlo”.