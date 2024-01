Teatro di Roma, c’è l’ok al doppio direttore. Ma Gualtieri non ha ancora il suo nome

La Fondazione Teatro di Roma modificherà il suo statuto per permettere la nomina di due direttori. La decisione, stavolta in un clima di grande armonia e accordo, è stata presa il 30 gennaio durante l'ultimo consiglio d'amministrazione presieduto da Francesco Siciliano. In questo modo oltre a Luca De Fusco, già contrattualizzato come direttore generale, ci sarà un direttore artistico, per mettere pace tra centrodestra e centrosinistra, tra Regione Lazio/Governo e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Solo che il secondo nome ancora non c'è.

Teatro di Roma, si sdoppia l'incarico

Mentre fuori dal teatro Argentina un centinaio di artisti, attori, tecnici si sono radunati per protestare contro le dinamiche che hanno portato alla nomina di Luca De Fusco alla direzione della Fondazione, oltre a chiedere un incontro (ottenuto per il 15 febbraio) con Roberto Gualtieri, dentro il consiglio d'amministrazione si accordava per fare pace. Per sotterrare l'ascia di guerra tirata fuori dal Campidoglio il 20 gennaio, subito dopo il "blitz" con il quale la destra ha scelto il regista napoletano per dirigere la Fondazione. Cambiando le regole, quindi ammettendo la figura del direttore artistico, anche il centrosinistra si accontenta.

I candidati di Gualtieri dicono "no"

Peccato, però, che la persona su cui aveva puntato Gualtieri, si sia sfilata. Anzi, entrambe. Il primo era Onofrio Cutaia, commissario straordinario del Maggio Fiorentino. Il suo "no", però, potrebbe avere una data di scadenza, cioè il 15 marzo giorno in cui scadrà il suo incarico, già prorogato a settembre scorso. Nel frattempo il Campidoglio era andato a bussare alla porta di Paola Macchi, direttore organizzativo del Festival dei due mondi di Spoleto. Che ha gentilmente declinato l'offerta: "Grazie, onorata, ma preferisco continuare qui", l'estrema sintesi della sua risposta.

Una scelta difficile

E così, con un mondo del teatro romano in subbuglio, il Campidoglio si arrovella su chi scegliere per avere la sua pedina nella Fondazione che gestisce teatro Argentina, India, Torlonia e Valle (quando saranno finiti i lavori di restyling). Una soluzione che distoglie Gualtieri dal prendere decisioni drastiche, come quella di uscire dalla Fondazione nella quale ogni anno Roma Capitale versa la bellezza di 6 milioni di euro. Praticamente quasi tutto il budget a disposizione.