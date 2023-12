Tutti vogliono guidare il Teatro di Roma. 42 candidati per il posto di direttore

Il Teatro di Roma è la grande ambizione di manager, uomini e donne della cultura. Alla scadenza del termine, fissata alle ore 18 di sabato 16 dicembre, sono state infatti presentate 42 candidature per rivestire il ruolo di Direttore Generale della Fondazione Teatro di Roma.

Da associazione a fondazione

Dopo la trasformazione dell’associazione in fondazione e l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, era stato pubblicata la manifestazione di interesse per il conferimento del prestigioso incarico. Un passo necessario, avevano fatto sapere dal Teatro di Roma, per mettere la fondazione “completamente nelle condizioni di programmare, con uno sguardo lungo, l’offerta artistica e l’equilibrio gestionale”. La carica di direttore avrà infatti una durata che può andare dai tre ai cinque anni.

42 candidati per il posto da direttore

Le oltre quaranta candidature pervenute verranno preventivamente vagliate da una commissione di tre membri i cui componenti sono stati indicati dal consiglio di amministrazione e i cui nomi verranno resi noti non appena le personalità indicate avranno accettato l'incarico.

La commissione, alla fine dei suoi lavori, dovrà presentare una short list di candidati (da tre a cinque) che saranno esaminati dal presidente e dai membri del consiglio di ammirazione, che valuteranno, insieme ai curricula dei candidati, il loro progetto per la gestione artistica e amministrativa del Teatro di Roma. “L'obiettivo è quello di dare alla Fondazione una governance sicura e capace di programmare, l’offerta artistica e l’equilibrio gestionale nell'interesse della Capitale e, più in generale della collettività del Paese”.