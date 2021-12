Teatro dell’Opera, è Francesco Giambrone il nuovo sovrintendente

E’ stata ratificata la nomina del nuovo sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma. L’incarico, precedentemente detenuto da Carlo Fuortes, ora amministratore delegato Rai, è stato conferito a Francesco Giambrone.

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini infatti, a seguito dell’indicazione del Consiglio di Indirizzo del Teatro dell’Opera di Roma, presieduto dal Sindaco Roberto Gualtieri, ha ratificato, in data odierna, la nomina di Francesco Giambrone come nuovo sovrintendente della Fondazione lirica capitolina.



“Ringrazio il Sindaco e Presidente della Fondazione, il Ministro e il Consiglio di Indirizzo per la fiducia accordatami - ha dichiarato Francesco Giambrone - Già domani sarò in teatro per assistere alla recita di Schiaccianoci in programma. Sento la responsabilità di assumere la direzione di un teatro che negli anni è profondamente cambiato e si è riposizionato nel panorama nazionale e internazionale grazie alla guida di Carlo Fuortes e al contributo e all’impegno di tutte le sue componenti artistiche, tecniche e amministrative, affrontando le incertezze e le criticità legate alla pandemia in corso con la volontà di non fermarsi, con curiosità e spirito innovativo. Si apre adesso una fase di ascolto e dialogo indispensabile per costruire un progetto condiviso da portare avanti nei prossimi anni. Ascolto del teatro e ascolto della città, con l’obiettivo di realizzare insieme un modello di teatro che possa essere sempre di più attento alla qualità delle proposte culturali e aperto alle esigenze della comunità”.

Francesco Giambrone, classe 1957, è un medico con un lungo curriculum da dirigente sia in ambito sanitario che culturale. Tra le precedenti esperienze professionali, quello di Sovrintendente alla fondazione Teatro del maggio musicale fiorentino (dal 2006 al 2010) e del Teatro Massimo di Palermo. Per il capoluogo regionale della Sicilia ha rivestito anche il ruolo di assessore comunale alla cultura.