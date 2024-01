Le mani della destra sui teatri di Roma, Leodori (Pd): "I partiti non devono intromettersi. Si torni a parlare di cultura"

La nomina di Luca De Fusco alla direzione della Fondazione Teatri di Roma ha messo in subbuglio l'ambiente politico romano. Il "blitz" di ministero della Cultura e Regione Lazio, che per i bene informati è stato eterodiretto anche dal deputato di FdI Federico Mollicone, presidente della commissione cultura, è stato uno schiaffo in pieno volto al Comune. Sull'argomento si è espresso anche il segretario regionale del Pd, Daniele Leodori.

Leodori, proprio oggi (lunedì 22 gennaio, ndr) ci sarà un incontro pubblico incentrato sulle politiche culturali organizzato dal suo partito. Solo un caso?

"L'iniziativa era stata pensata prima della nomina di De Fusco, ma il motivo è che già avevamo avuto delle avvisaglie sul particolare interesse della destra nei confronti delle istituzioni culturali del territorio. Interesse che non va nella direzione indicata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

Mattarella ha dedicato un passaggio al rischio che si corre incentivando il "pensiero unico". E' questo a cui si va incontro con la nomina di De Fusco?

"Non voglio soffermarmi sulla questione delle nomine, non è l'approccio corretto. Bisogna parlare di politiche culturali a Roma e nel Lazio. Concentrarsi su De Fusco o su altri è una tentazione sbagliata. Piuttosto bisogna ascoltare Mattarella quando parla della cultura come veicolo e strumento che funga da passaggio di testimone tra generazioni".

Ma secondo lei cos'è successo nel Cda della Fondazione? La destra ha voluto imporre un suo uomo?

"E' evidente il poco rispetto istituzionale. Mi sorprende questa modalità, l'aver voluto procedere in un'unica direzione, quando invece durante certi passaggi bisognerebbe avere un atteggiamento di rispetto. Quando si verificano certe modalità, i cambi non andrebbero fatti".

Poche settimane fa in consiglio regionale avete respinto la decisione di Rocca di finanziare con 24 milioni di euro il Teatro Eliseo.

"Sì, perché la giunta stava concentrando tutte le risorse di bilancio dedicate alla cultura su un unico intervento, a discapito delle decine di operatori e strutture del territorio. Non gli abbiamo fatto ritirare la delibera. Adesso quei soldi andranno a finanziare un settore che dal Covid in poi è in sofferenza e subisce ancora le conseguenze. Mi aspetto che Rocca agisca presto in questo senso".

Cosa farà il Pd Lazio sulla nomina di De Fusco?

"La strategia la decide il Comune. Io penso che i partiti debbano starne fuori, è una dialettica istituzionale. Qualche deputato, invece, ci ha messo bocca forzando la mano. Se un'istituzione afferma di essere stata lesa, è giusto che compia tutti gli atti necessari per tutelarsi".