Teatri di Roma, Gotor chiede un passo indietro a De Fusco e attacca Rocca: "Mistificatorio"

"Arroganza e mancanza di rispetto istituzionale". Non usa mezzi termini Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale, ente che fa parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatri di Roma e la finanzia al 60% con 6 milioni di euro l'anno, oltre ad essere proprietaria delle strutture. La nomina di Luca De Fusco non va giù a Palazzo Senatorio, che attacca anche Francesco Rocca: "Le sue parole su quanto accaduto sono mistificatorie".

Gotor contro la nomina di Luca De Fusco

Non accenna a scemare lo scontro politico tra Roma, Regione e Governo sulla nomina del regista napoletano Luca De Fusco a direttore generale della Fondazione Teatri di Roma, realtà che gestisce Argentina, India, Valle e Torlonia. Il "blitz" del centrodestra, rappresentato da ministero della Cultura e Regione Lazio, per il centrosinistra il sapore di un'occupazione, di una lottizzazione delle istituzioni culturali romane. E così Gotor, mai così duro e tranchant in questi due anni e un pezzetto di mandato, non usa mezzi termini: "Quanto successo è l’ennesima prova dell’arroganza e della mancanza di rispetto istituzionale di questa destra - le sue parole -, i cui rappresentanti in seno al Cda della Fondazione hanno preteso di nominare il direttore generale del Teatro di Roma senza che il presidente dello stesso Cda e l’altra consigliera di amministrazione nominata da Roma Capitale Comune fossero presenti”.

"Faccia un passo indietro per senso di responsabilità"

La richiesta successiva è netta. Gotor vuole che De Fusco, dal 2011 al 2019 direttore del Teatro Stabile di Napoli e dal 2022 di quello di Catania, lasci l'incarico assunto solo due giorni fa: "Gli chiediamo, per senso di responsabilità e nell’interesse della Cultura a Roma - dichiara l'assessore -, di fare un passo indietro e non rendersi partecipe di questa forzatura, perché è impensabile che un direttore generale di una fondazione teatrale tra le più importanti in Italia, possa esserlo esplicitamente contro la volontà del Sindaco e dell’amministrazione di quella città. Nulla di personale contro De Fusco, stiamo semplicemente rifiutando un modo di procedere inaccettabile e prevaricatorio e ricordando che la figura che gestirà il Teatro di Roma non può essere il frutto di manovre che mirino ad aggirare ed escludere la volontà e gli intendimenti dell’amministrazione cittadina”. Manovre che vengono attribuite a Federico Mollicone, un'era fa consigliere municipale a Roma sud, tra i fondatori di Fratelli d'Italia e al secondo mandato da deputato, presidente della commissione cultura alla Camera.

La replica a Rocca: "Sue parole mistificatorie"

Gotor, poi, risponde a Francesco Rocca, governatore del Lazio, che in un'intervista a Il Messaggero ha accusato il Comune di aver, in sostanza, disconosciuto la paternità di un metodo di scelta e di un bando "scritto da Gotor stesso". L'assessore non vuole equivoci: "Rifiutiamo peraltro anche ricostruzioni imprecise che portino a verità alternative - prosegue -. Voglio infatti sottolineare che, contrariamente a quanto affermato da Francesco Rocca, non sono certo stato io a scrivere il bando per la selezione del nuovo direttore generale del Teatro di Roma. Non posso che pensare che il presidente Rocca sia male informato e all’oscuro dei meccanismi che regolano questo genere di situazioni. Il bando è infatti stato messo a punto dall’allora commissaria della Fondazione Teatro di Roma, Giovanna Marinelli, in constante contatto con gli uffici competenti, non solo di Roma Capitale, ma anche del ministero della Cultura e della Regione Lazio come comprovano numerosi messaggi mail. Sostenere quindi che lo avrei scritto io per poi non accettarne i risultati non solo è sbagliato ma mistificatorio”.

Gualtieri: "Nostra è legittima difesa degli interessi di Roma Capitale"

Anche Roberto Gualtieri, sempre al quotidiano della famiglia Caltagirone, ha ricostruito i fatti antecedenti alla riunione "incriminata" del 20 gennaio, finita con la nomina di De Fusco: "Avevo interloquito con il ministero e delineato un iter condiviso nel merito e nel metodo - ricorda il primo cittadino . - ma il nodo è di natura istituzionale: è una legittima difesa delle prerogative e degli interessi di Roma Capitale. Siamo insieme alla Regione Lazio soci fondatori della Fondazione Teatro di Roma, siamo proprietari degli stabili e abbiamo il dovere di promuovere il rilancio dell'istituzione. Quindi, non si può pensare che uno dei soci imponga il proprio volere agli altri: bisogna collaborare per il bene del Teatro di Roma. Voglio sperare che il dottor De Fusco sia sufficientemente responsabile e faccia un passo indietro", ha concluso Gualtieri.

Meloni: "De Fusco non ha tessere di partito"

In serata arrivano anche le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Quarta Repubblica su Rete 4: "Io non ho nominato nessuno - ha risposto - neanche lo sapevo francamente, c'è un Cda che per legge nomina il direttore ed è stato nominata una persona che ha, da quello che io apprendo, un curriculum di ferro sul piano culturale della competenza, non ha tessere di partito, non ha la tessera di Fratelli d'Italia, ma lo scandalo è che non ha la tessera la tessera del Pd... ".