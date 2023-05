Taxi, approvato il nuovo regolamento: via la licenza alla prima infrazione

L'Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento che disciplina l’esercizio del trasporto pubblico non di linea, e dunque l'attività di taxi ed ncc.

Nuovo sistema sanzionatorio e piattaforma web per gestire i turni

Tra le novità principali, un nuovo sistema sanzionatorio: eliminato il cosiddetto cumulo di sanzioni, sarà sufficiente la prima infrazione per far scattare la sospensione della licenza. Il regolamento introduce poi la possibilità, da parte del Comune, di definire i turni delle auto bianche tramite una nuova piattaforma web: in questo modo l’amministrazione punta a garantire un numero adeguato di taxi nei momenti di picco della domanda, andando incontro alle richieste dell’utenza che da tempo lamenta l’insufficienza delle auto a disposizione.

Il servizio "Chiama Taxi" gratuito per tutti i tassisti

Tra le altre novità ci sono poi un iter più agevole per la trasferibilità delle licenze, e la gratuità, per i tassisti, del servizio ‘Chiama Taxi 060609’, che verrà integrato con tutte le nuove tecnologie applicate alla mobilità, tra cui la MaaS, Mobility as a Service.

Delle ipotesi per il nuovo regolamento si era parlato a febbraio nel corso di un'apposita commissione congiunta innovazione tecnologica-mobilità, nel corso della quale Roberto Baldetti, presidente della commissione consultiva per gli autoservizi pubblici non di linea del Comune di Roma, aveva illustrato i contenuti della proposta. Il provvedimento interviene su un regolamento approvato nel 2021, e quindi relativamente giovane, ma che da subito aveva suscitato qualche perplessità tra tassisti ed ncc.

Tra i punti cardine c’era appunto l’adesione gratuita per i tassisti allo 060609 e la trasferibilità delle licenze: “L’attuale regolamento ha portato a 6 mesi il termine entro cui trasferire licenza dopo il decesso del titolare - aveva spiegato Baldetti - Noi la riportiamo a 24 mesi, coerentemente con legge nazionale. In caso di decesso del titolare della licenza gli eredi oggi, per intestarsi licenza, devono prendere i requisiti, sostenendo un esame alla motorizzazione e nell’area metropolitana. Le tempistiche sono troppo strette, ed è inevitabile che si crei un cortocircuito”.

“Il nuovo Regolamento comunale che disciplina l’esercizio del trasporto pubblico non di linea, approvato oggi dall’Assemblea Capitolina, prevede un sistema sanzionatorio molto più efficace, incisivo e puntuale - ha confermato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - ringrazio le forze di maggioranza e opposizione dell’assemblea capitolina per l’approvazione all’unanimità del nuovo regolamento che, venendo incontro alle richieste delle categorie interessate, introduce importanti novità”.