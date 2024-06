Taxi, tutto pronto per il bando da 1000 nuove licenze. Il Campidoglio precisa: "Mai parlato di Uber"

La richiesta di chiarimenti era arrivata anche dalla maggioranza. Ed alla fine è servita una nota del Campidoglio per dissipare i dubbi: “mai citato Uber”.

La notizia del prossimo incremento nel numero di licenze per tassisti e per i noleggio con conducente (Ncc) non è nuova. Da tempo l’amministrazione sta lavorando per aumentare l’offerta di un servizio che, anche in vista del Giubileo, ha bisogno di essere incrementata. Sulla questione è recentemente tornato il Campidoglio prestando però il fianco alle critiche di chi, nelle parole dell’amministrazione comunale, ha intravisto la possibilità di aprire una porta anche a Uber.

Mai citato Uber

“Sono sicura che il Sindaco Roberto Gualtieri non può aver dichiarato che rilascerà 2000 autorizzazioni di Ncc alla multinazionale Californiana” aveva commentato Elisabetta Lancellotti, consigliera comunale della lista civica Gualtieri “ perché sa benissimo che le leggi e i regolamenti non lo consentono”. La precisazione da palazzo senatorio non ha tardato ad arrivare.

“Riguardo alle notizie di stampa relative alle nuove licenze taxi, si precisa che il Campidoglio e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri hanno sempre specificato che entro fine luglio sarà pronto il bando per l’emissione di 1000 taxi e 2000 nuove licenze Ncc – è stato premesso da una nota del Campidoglio - In nessun modo è stato citato Uber relativamente all’emissione di nuove licenze. Inoltre, sono già operative a Roma 450 doppie guide, numero che salirà ad 800 entro la fine dell’anno”.

Il bando in via di pubblicazione

Il bando è ormai alle battute finali visto che, come ha ribadito il 21 giugno l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè “entro luglio pubblicherà l'avviso pubblico per mettere in strada 1000 nuove licenze taxi e 2000 autorizzazioni Ncc di Roma”. Entro le prossime settimane quindi aumenterà l’offerta del trasporto pubblico, senza che questo comporti alcun riferimento alla quantità di autorizzazioni rilasciabili ad Uber che, sulla piazza romana, sta guadagnando posizioni anche in forza di un recente accordo con Italo.

Semplicemente, è stato spiegato che si andrà ad aggiornare il numero delle licenze Taxi che, ha ricordato Patanè “sono ferme al 2006 e quelle Ncc da molto prima e non raggiungono neanche le mille unità”. L’obiettivo resta il miglioramento del servizio pubblico. “Con le nuove licenze, autorizzazioni e con il meccanismo delle doppie guide l'offerta che metteremo in campo per il Giubileo crescerà almeno del 30% nel 2025” ha precisato Patanè.