Sui taxi è scontro Gualtieri-governo: "Decreto per aumento delle licenze è fatto male"

Sui taxi è scontro aperto con il governo Meloni. Il sindaco Gualtieri ha ufficialmente rispedito al mittente il decreto Asset che prevedeva la possibilità di bandire un 20% in più di licenze per le auto bianche, andandole ad aumentare quindi nel caso di Roma dalle 7.800 alle 9.360.

"Purtroppo è un decreto fatto male e inutilizzabile" ha commentato il primo cittadino a Sky rispondendo indirettamente al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che poco prima aveva parlato della situazione dei taxi a Roma durante il question time alla Camera. Code infinite, prenotazioni bloccate, turisti e viaggiatori smarriti nel solleone in attesa per ore di un'auto bianca si sono trasformate in una vera emergenza la scorsa estate. Emergenza che l'introduzione da parte del Comune della "doppia guida" non è riuscita ad arginare.

"Dobbiamo aumentare le licenze e per questo abbiamo chiesto aiuto al Governo" ha ribadito il sindaco Gualtieri. Perché il decreto Asset, con la possibilità di bandire il 20% in più di licenze, non va? Il Comune incasserebbe solo un quinto dei proventi della cessione. E questo è un primo punto giudicato irricevibile dal Campidoglio che ha bisogno di fondi per adeguare la segnaletica stradale all'arrivo delle nuove auto. E per gli autisti (che pure lo hanno bocciato), non ci sarebbe il tempo sufficiente di ammortizzare i costi della licenza e della vettura ecologica per espletare il servizio, dal momento che la validità dei nuovi permessi è di 24 mesi.

Il sindaco andrà quindi per la sua strada, e per farlo potrebbe forse utilizzare i poteri commissariali per il Giubileo, come già fatto con i rifiuti. "La notizia è che ho convocato per venerdì una riunione del tavolo sindacale per aumentare le licenze. Da venerdì parte il percorso per aumentare le licenze taxi a Roma. Ci vorranno mesi ma lo faremo" ha detto ancora il primo cittadino. Ad attaccare il Campidoglio durante il question time in aula, il ministro Salvini.

Le parole del ministro Salvini

"Il tema taxi non è stato affrontato in modo adeguato da troppo tempo. Il decreto Infrastturture è solo il punto di partenza e ci siamo arrivati ascoltando tutte le associazioni di categoria. Ora vediamo chi passerà dalle parole ai fatti. Ad oggi nessun Comune ha emanato i bandi per le licenze incrementali del 20%. Ora spetta ai sindaci. Attendo di capire cosa vuole fare il sindaco di Roma, vista l'evidente carenza dei mezzi in servizio. Non ci sono più scuse. I sindaci possono emettere il bando. Chi non lo farà vuol dire che è contento" ha dichiarato il ministro.

"Questa è una risposta in chiave autonomia - ha aggiunto - abbiamo demandato la possibilità di crescere del 20%. Da utente dico che il servizo non è all'altezza, visti anche gli eventi che arriveranno come Giubileo e Olimpidi inverali (a Milano, ndr). Ora chi non lo farà non vada a cercare in casa di altri la responsabilità di un servizio insufficiente".