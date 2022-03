Tavolini extra per bar e ristoranti: prorogate fino a giugno le misure della pandemia 

Le occupazioni di suolo pubblico straordinarie, quelle concesse nel 2020 a locali, bar e ristoranti della Capitale - nelle maglie di quanto previsto dal decreto Milleproroghe - per affrontare la crisi economica scatenata dalla pandemia, verranno prorogate fino al 30 giugno, non oltre. L'Assemblea capitolina ha approvato, con 21 voti favorevoli e 12 contrari, la delibera che estende il provvedimento per tre mesi e, tra le altre cose, conferma l'esonero del pagamento del canone unico fino al 31 marzo del 2022, data in cui è prevista la fine dello stato di emergenza a livello nazionale.

"Andiamo incontro alle necessità degli esercenti di poter occupare lo spazio esterno ai locali, bar e ristoranti, e diamo la possibilità di estendere le misure emergenziali" ha spiegato l'assessora al Commercio, Monica Lucarelli. Non abbastanza per le opposizioni. Tra gli emendamenti presentati - e bocciati - c'è chi chiedeva la proroga al 31 dicembre 2022. Vedi Fratelli d'Italia.

"Hanno bocciato anche l'emendamento che chiedeva allo stesso tempo di intervenire sugli abusi e di garantire il rispetto del codice della strada" commenta il presidente della commissione Trasparenza Andrea De Priamo. "Si può garantire allo stesso tempo il decoro e la difesa di un tessuto produttivo in estrema sofferenza come quello della attività di somministrazione ma evidentemente la sinistra in Campidoglio è allergica al buonsenso".

A chiedere di estendere la proroga fino al 31 dicembre anche i consiglieri di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Far rimuovere tutte le occupazioni all'inizio dell'estate genererà un problema sociale provocando inevitabilmente migliaia di licenziamenti", commentano i renziani. "La maggioranza non ha avuto il coraggio di emendare un atto di sua competenza per tutelare le attività commerciali".

"Siamo consapevoli che questo non è sufficiente - dichiara l'assessora Lucarelli - stiamo lavorando per modificare successivamente il regolamento per estendere l'utilizzo del suolo pubblico". Già, la commissione Commercio è a lavoro per modificare il regolamento che disciplina le osp e che andrà a normare possibili estensioni dei permessi in regime ordinario, e non emergenziale.