Tavolini e dehors: "Su 3mila domande in Centro storico bocciate già 300"

"Tra le 3mila richieste arrivate in municipio per l'osp (occupazione di suolo pubblico, ndr), ne sono state bocciate già 500". Questo perché "la norma sull'occupazione del suolo pubblico, nata per aiutare gli esercizi commerciali in un'ottica di socialità, oggi, purtroppo, è diventata solo un problema di legalità". A parlare è Lorenza Bonaccorsi, presidente del I municipio nel corso di un dibattito sui tavolini all'aperto e rilancio della città, che s'è tenuto ieri alla Casa dell'Architettura durante il Far - il festival dell'Architettura di Roma, alla presenza di Monica Lucarelli, assessore alle Attività produttive del Comune di Roma, Alessandro Panci, presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma e Claudio Pica, presidente Fiepet.

"E' necessario equilibrio per capire che non è possibile cancellare i due anni di pandemia che ci sono stati e tutto quello che hanno portato con loro, ad iniziare dal distanziamento sociale, puntando, quindi, solo a ripristinare la situazione precedente in semplici termini di legalità. Durante questo periodo, che speriamo di lasciare definitivamente alle spalle, è successo qualcosa, e per questo dobbiamo lavorare in un'ottica di trasformazione della città, cogliendo, anche gli aspetti positivi, in termini urbanistici, di quest'esperienza", ha spiegato ancora Bonaccorsi.

La proroga (nazionale) delle osp straordinarie

Al momento, lo ricordiamo, tavolini e dehors concessi in via straordinaria durante il periodo del Covid sono stati prorogati fino al 30 settembre da una norma nazionale. Mossa che non è piaciuta affatto al sindaco Gualtieri. La giunta infatti aveva già lavorato a una delibera per modificare il quadro attuale e applicare nuove restrizioni per le concessioni nell'area del Centro storico. La proroga ha invece trovato il favore delle associazioni di categoria, che chiedevano la possibilità di sfruttare al massimo la prima estate dopo due anni senza restrizioni legate alla pandemia. Il Campidoglio sta comunque lavorando alla stesura di un regolamento nuovo che superi la vecchia normativa.

"La prima attività che stiamo portando avanti come assessorato è un tavolo di confronto con tutti i municipi per valutare le peculiarità dei singoli territori e per monitorare la "malamovida"- spiega Monica Lucarelli, assessore alle Attività produttive del Comune di Roma- l'idea non è quella di tornare al pre-covid ma di ridisegnare gli spazi coordinandoci con la Sovrintendenza".

"No alla demonizzazione dei tavolini"

"Ricordo con piacere che l'attuale sindaco Gualtieri, proprio in campagna elettorale, aveva manifestato la volontà di riscrivere una norma che potesse venire incontro alle esigenze della categoria nel rispetto dei residenti, con inserimento di aree pedonali, seguendo il motto 'meglio un tavolino che una macchina' da noi ripreso in più occasioni. Forse, dovremmo ripartire da qui: scrivendo la parola fine alla demonizzazione delle Osp che certo non possono essere la causa di tutti i mali della città, degrado in primis" ha dichiarato Claudio Pica - presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio - intervenendo durante il convegno.

"Come Fiepet-Confesercenti siamo per la salvaguardia dei siti archeologici, un rilancio della Capitale sia sotto il profilo culturale che turistico che tenga conto anche degli spazi esterni dei pubblici esercizi in continuità e armonia con l'architettura cittadina. Ma per fare questo riteniamo necessario un lavoro sinergico tra Amministrazione, associazioni di categoria e Sovrintendenza che porti alla realizzazione di nuovo catalogo degli arredi, a un regolamento ex-novo delle Osp e ad un superamento dei piani di massima occupabilità (Pmo)".

Un tavolo di confronto

La richiesta è quella di aprire un tavolo istituzionale dove le parti in causa possano portare proposte. Tra queste ne spiccano alcune in particolare: "l'impegno da parte degli operatori a pulire non solo la propria Osp ma anche spazi limitrofi in cambio di piccoli incentivi come ad esempio la riduzione della Tari". E ancora "pensare a un aumento della tariffa unificata che attualmente è presente nel bilancio comunale e mette sullo stesso piano spazi Osp su piazze del centro di Roma con spazi Osp su zone periferiche o di minore pregio. Infine, reimpiegare una pare di questi soldi per interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi della nostra città". A farsi promotore di un tavolo di confronto su domande, offerte e soluzioni il presidente dell'ordine degli architetti di Roma, Alessandro Panci, al termine del dibattito.