Via i tavolini concessi durante il covid nel centro di Roma. Ristoratori pronti ai ricorsi

"Abbiamo ricevuto circa 200 segnalazioni di aziende associate e pmi romane preoccupate dalla delibera capitolina, imprese pronte a fare ricorso al Tar". La Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio lancia l'allarme. La delibera di giunta votata la scorsa settimana, pronta a passare dal voto del Consiglio comunale, fissa le nuove regole in vigore dal 1 luglio al 31 ottobre 2022 per quanto riguarda tavolini e dehors concessi durante il covid.

Cosa dice la delibera contestata

In generale chi ne ha montati di nuovi potrà chiedere al municipio l'autorizzazione a mantenerli, allegando alla domanda anche una relazione tecnica. Questo però non varrà nel centro storico. Per il I municipio, si torna allo status pre covid. Potrà fare domanda per tenere i tavolini "dell'emergenza" solo il ristoratore che prima della pandemia partiva da zero. Una scelta figlia di un compromesso: da una parte le ragioni dei lavoratori che chiedono di poter sfruttare la prima estate libera dalle restrizioni del covid, dall'altra quelle dei residenti, stanchi di fare lo slalom tra i tavolini sui marciapiedi.

"Nel ringraziare l’assessore al Commercio di Roma Capitale Lucarelli per la capacità di dialogo e concertazione dimostrata fino ad ora con le associazioni di categoria, non possiamo non rilevare la grande preoccupazione in merito alla delibera" ha commentato Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Confidiamo nell'emendamento approvato dal Parlamento circa la proroga dei dehors".

L'emendamento salva osp

Il riferimento va all'emendamento della Lega al decreto taglia prezzi approvato in commissione Industria al Senato. Prevede la proroga delle attuali occupazioni di suolo pubblico, senza distinzioni territoriali, fino al 30 settembre. Ancora da capire in che modo la norma si andrà a intersecare con il testo nel frattempo partorito in Campidoglio.

"Ad oggi però si rischia un doppio tsunami senza precedenti - tuona ancora Pica - da una parte chiuderanno migliaia di attività con gli effetti a catena sui livelli occupazionali, dall'altra per gli esercenti di ristorazione, bar, pizzerie e gelatiere, si andranno ad aggiungere i debiti accumulati durante la pandemia. Debiti che ricadranno sui cittadini, con il rischio di una bomba sociale".