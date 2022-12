Tavolini e dehors restano al loro posto: arriva la nuova proroga del governo

Nuova proroga delle occupazioni di suolo pubblico per il settore della ristorazione. È stato votato in parlamento l’emendamento che consente di far slittare le concessioni rilasciate, che erano valide fino al 31 dicembre 2021, di altri sei mesi.

La proroga delle occupazioni di suolo pubblico

Gli esercenti che, per favorire la ripresa di un settore messo in crisi dalla pandemia, avevano usufruito degli spazi esterni alla propria attività, per la sistemazione di tavolini e pedane, potranno continuare a beneficiarne fino al prossimo 30 giugno. Si tratta di una nuova proroga visto che, già lo scorso anno, le amministrazioni comunali avevano dovuto recepirne gli effetti. Allora, come oggi, tra le proteste del Campidoglio.

La reazione del Campidoglio

“Prendiamo atto dell’emendamento ma non siamo assolutamente d’accordo perché andavano tutelati centri storici e borghi. Non capiamo perché, se la pandemia è finita, si continua a parlare di proroga Covid. – ha commentato l’assessora al commercio Monica Lucarelli – Noi avevamo preparato una delibera ponte che ci avrebbe portato ad un nuovo regolamento ma se il governo continua a dare proroghe diventa impossibile gestire il fenomeno. Continueremo comunque a fare i controlli sulle occupazioni di suolo pubblico – ha promesso l’assessora – Siamo partiti da una soglia di irregolarità pari all’80% ed abbiamo toccato una soglia del 63: è ancora troppo e pertanto continueranno i controlli su attività che non rispettano norme e regolamenti”.

La promessa del ricorso

L’emendamento alla manovra, approvato in commissione Bilancio della Camera, è stato fortemente contestato anche dal Codacons. Il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi, l’ha definito “uno stupro ai danni dei centri storici e delle città e un immenso regalo a bar e ristoranti sulla pelle dei cittadini”. Per questo il Codacons, nel sottolineare che “non sussistono più presupposti dell'emergenza Covid che avevano permesso a bar e ristoranti di occupare il suolo pubblico con una invasione selvaggia di pedane e tavolini” ha deciso di intraprendere le vie legali contro una misura “una misura che ha causato solo caos e degrado”.

La soddisfazione dei commercianti

Soddisfazione è stata invece espressa, sul fronte opposto, dalle associazioni di categoria, come la Fiepet Confesercenti. “Il governo ha recepito le istanze che fin dal mese di ottobre stavano portando avanti, per far sì che i pubblici esercizi continuassero ad usufruire dei dehors – ha commentato Claudio Pica, numero uno della Fiepet di Roma – Tavolini e pedone contribuiscono agli incassi delle attività che hanno accumulato molti debiti e, in tal modo, consente anche di mantenere alta l’occupazione. La nostra raccomandazione, rivolta agli esercenti, è di rispettare le superfici assegnate, perché soprattutto in alcuni quartieri del centro, ed a Prati, si è andati un po’ oltre”.

La ricerca di un punto d'equilibrio

Rispettare le metrature consentite serve anche a garantire, alle associazioni di categoria, di mantenere vivo il dialogo con il Campidoglio. Nel corso delle ultime settimane l’amministrazione ha ascoltato le richieste dei comitati civici che chiedono di tornare a regolamentare le assegnazioni di Osp, rispolverando i piani di massima occupabilità in vigore prima della pandemia. Ma il Campidoglio ha ascoltato anche le proposte dei commercianti. “Stiamo avendo un dialogo costante con l’amministrazione ed abbiamo infatti una nostra proposta, per il nuovo regolamento, che consenta di andare incontro alle esigenze degli esercenti, nel rispetto dei residenti. Tornare ai piani di massima occupabilità non è pensabile – ha concluso Pica – ma possiamo trovare un punto di equilibrio tra quelli, che lasciavano poco spazio all’esterno dei locali, e la condizione attuale”. Intanto, però, tavolini e dehors regolarmente autorizzati restano al proprio posto.