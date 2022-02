Salva ragazza da una violenza sessuale, il tassista eroe premiato in Campidoglio

Il suo gesto ha fatto il giro d'Italia. A finire sulle pagine dei giornali locali e nazionali Alessandro, il tassista eroe che lo scorso mese di dicembre ha salvato una ragazza da una violenza sessuale in via del Commercio, all'Ostiense. Una vicenda a lieto fine raccontata dallo stesso Cremona 36 a distanza di due mesi, dopo che la ragazza ha contattato il 3570 per poter ringraziare l'uomo che l'ha salvata da uno stupro.

Un gesto eroico, anche se Alessandro ha affermato di non "essere un eroe, ma di aver fatto solamente quello che chiunque avrebbe fatto se si fosse trovato al posto suo" che ha trovato il riconoscimento ed il ringraziamento dell'amministrazione comunale con il 33enne romano ricevuto e premiato in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e dalla presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli.

"Il suo è stato un gesto di grande coraggio e al tempo stesso di forte senso civico. E per questo lo abbiamo voluto ringraziare e omaggiare. Roma è città di solidarietà e di generosità, i romani persone di cuore e pronti a mettersi a disposizione di chi è in difficoltà - le parole di Svetlana Celli -. Attraverso Alessandro abbiamo anche voluto riconoscere il prezioso ruolo che i tassisti svolgono, non solo dal punto di vista del servizio ai cittadini e ai turisti, ma anche perché sono un fondamentale presidio di legalità e sicurezza nei quartieri, dal centro alle periferie e in particolar modo nelle ore notturne".

Ringraziamento che ha voluto rendere pubblico anche il sindaco Gualtieri che sulla propria pagina facebook scrive: "A nome di tutte le romane e di tutti i romani, insieme alla presidente Svetlana Celli abbiamo voluto ringraziare di persona Alessandro, il tassista che con prontezza e coraggio, a dicembre, ha salvato una ragazza dal tentativo di violenza da parte di due uomini che l’avevano già immobilizzata. Alessandro è riuscito a liberare la giovane, l’ha presa in braccio e portata nel suo taxi, quindi velocemente si è allontanato e l’ha riportata a casa, confortandola durante il tragitto e riconsegnandola infine alla sua famiglia, senza chiedere nemmeno il prezzo della corsa. Un gesto che dimostra un grandissimo senso civico ma prima di tutto una generosità non comune. Un altruismo e una sensibilità che sono un esempio per tutta la nostra comunità. Grazie Alessandro".

La ragazza salvata dalla violenza sessuale

La storia a lieto fine avvenne lo scorso mese di dicembre mentre Alessandro si trovava nella zona dei locali ad Ostiense. Udite le grida d'aiuto di una donna il tassista non ci pensò un attimo, affrontò due uomini che volevano violentarla, prese la giovane in braccio e la fece salire sul suo taxi per poi accompagnarla a casa a Formello, dove ad attenderlo trovò i genitori che lo abbracciarono e ringraziarono di quanto fatto per la loro figlia. Un gesto che non è passato inosservato con il primo cittadino che ha premiato e ringraziato Cremona 36 a nome di tutti i romani e le romane.