Bar e ristoranti, stop alla tassa sui tavolini fino ad aprile 2022

Stop al pagamento della cosiddetta "tassa sui tavolini" per i primi tre mesi del 2022: è quanto prevede uno degli emendamenti riformulati alla manovra di Bilancio, al voto in questi giorni nelle commissioni parlamentari competenti, su cui hanno trovato un'intesa maggioranza e governo. Le risorse stanziate sono pari a 82,5 milioni di euro. Si tratta dell'azzeramento nel primo trimestre del Cup (canone unico patrimoniale, vale a dire l'ex Tosap/Cosap) e vale anche per i commercianti ambulanti. Un modo per dare respiro alla categoria che più ha pagato il prezzo della pandemia in termini economici.

Tra le richieste avanzate dai commercianti però non ci sono solo le tasse. Le associazioni di categoria stanno pressando il Campidoglio per ottenere una proroga fino a ottobre 2022 delle occupazioni di suolo pubblico (osp) concesse in via straordinaria al termine della prima ondata di coronavirus. Scadrebbero il 31 dicembre e le forze di maggioranza e opposizione lavorano per votare un nuovo provvedimento il prima possibile in aula Giulio Cesare.

A questo proposito la commissione commercio chiede attraverso una mozione all'Assemblea capitolina, al sindaco e agli assessori competenti di intercedere con il Governo affinché siano prese in considerazione diverse richieste per disciplinare le attività commerciali di Roma e perché tali condizioni vengano prorogate nella Legge di Bilancio 2022. Cosa prevede l'atto? Innanzitutto, "una maggiore richiesta di risorse da destinare alle rimozioni in danno per le osp commerciali nel 2022" chiedendo maggiori controlli sulle attività commerciali non in regola o che ricorrono a occupazioni abusive del suolo capitolino.

Poi ancora la ricostituzione in seno alla Polizia municipale, di un Gruppo di coordinamento e controlli sul Territorio per il contrasto all'evasione ed elusione fiscale, e appunto la proroga alle Osp per 4 mesi, fino al 30 aprile 2022, termine però che non soddisfa una parte di consiglieri. "Questa mozione non ci soddisfa perché costringe gli operatori a una precarietà estrema, prorogare fino al 30 aprile 2022 non aiuta le attività in un periodo cruciale" ha aggiunto il consigliere capitolino De Priamo (FdI), che da mesi ha proposto uno studio per venire incontro alle esigenze della categoria.