Tassa di soggiorno, il governo la porta a 12 euro: era già aumentata a luglio

Il luna park del centro storico diventa sempre più caro, per i turisti. Il governo Meloni ha infatti previsto, nella manovra di bilancio 2024, un aumento per la tassa di soggiorno che alcuni comuni possono applicare. L’incremento, in previsione del Giubileo, potrà essere di massimo 2 euro ed in tal modo, a Roma, l’imposta che i visitatori pagano per stare nella Città Eterna, finirebbe per toccare i 12 euro.

L'ultimo aumento della tassa di soggiorno

Nella capitale la scorsa estate era già stato deliberato un aumento del contributo che, ciascun turista, deve versare per il soggiorno a Roma. In base a quanto previsto in quel provvedimento, si va dai 3,5 euro degli ostelli a 10 degli “alberghi a 5 stelle o a maggiore classificazione”. Per gli affittacamere il contributo in base alla categoria, variava tra i 5 ed i 7 euro. Sei, invece, dovevano essere gli euro da corrispondere per gli ospiti dei Bed and Breakfast presenti in città.

Perché era aumentata a luglio

Tra le ragioni che avevano motivato l’aumento, stando a quanto riportato nella delibera di giunta, veniva ricordato il “crescente fabbisogno di servizi finalizzati all’accoglienza dei visitatori, al decoro e più in generale ai servizi pubblici”. E poiché l’incremento della qualità dei servizi per l’accoglienza” richiede il reperimento di adeguate risorse finanziarie l’amministrazione, il Comune ha deciso di chiedere questi fondi ai visitatori. Gli aumenti ci sono stati per tutti, ma secondo criteri di “gradualità” ed in relazione “alla classificazione delle strutture ricettive” con incrementi che vanno dall’ 1 a 3,5 euro rispetto ai precedenti aumenti, che risalivano al 2014.

La scure su un settore trainante

Ora, rispetto alla delibera approvata la scorsa estate, e già esecutiva, si va verso un ulteriore aumento: in previsione del Giubileo un turista può arrivare, appunto a pagare anche 12 euro. “Il governo di centrodestra a guida Fratelli d’ Italia e Lega è ormai un governo delle tasse. Oltre al mancato taglio delle accise, aumento cedolare secca, aumento non controllato di tutti i beni di prima necessità e tante altre tasse ora introduce anche l’aumento della tassa di soggiorno – ha commentato il presidente della commissione turismo Mariano Angelucci – Il centrodestra non fa altro che colpire il ceto medio. Oltre questo la scure delle nuove tasse si abbatte sul comparto turistico che in tutto il Paese sta provando a trainare la ripresa. Ormai non ci sono più parole”.