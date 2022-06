Cremazioni gratuite fuori dal cimitero Flaminio, ora è ufficiale

Le famiglie romane non pagheranno più alcuna tariffa per la cremazione delle salme dei propri cari fuori dal cimitero Flaminio e dal Comune di Roma. Fino a oggi era di circa 220 euro. L'Assemblea capitolina ha infatti approvato all'unanimità con 40 voti favorevoli la proposta di delibera di giunta 44/2022 che prevede la soppressione definitiva del balzello, tornato in vigore dopo una temporanea sospensione nel periodo dell'emergenza Covid.

A illustrare la proposta all'aula, nella seduta del 7 giugno, è stata l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi: "Si tratta di una tassa che hanno pochissimi Comuni italiani, e toglierla dà due benefici: rispondere all'enorme domanda che riguarda i due terzi dei decessi e richiederebbe quindi una presenza di linee di forni molto elevata, e poi perché c'è ancora un arretrato da riuscire a smaltire dovuto alla mancanza di impianti".

Le ragioni del provvedimento

Già, una misura stabilita dal Comune in accordo con Ama per smaltire le salme in eccesso rispetto ai posti disponibili nei forni del cimitero Flaminio, da anni ormai alle prese con lunghe liste d'attese. Chi si trovasse bloccato da tempi burocratici infiniti, potrà rivolgersi per le cremazioni a comuni limitrofi gratuitamente.

L'ultimo picco di rallentamenti lo scorso aprile, quando i corpi vennero dirottati al camposanto del Verano. Prima l'aumento improvviso di decessi legati al coronavirus durante la pandemia, poi gli interventi di manutenzione sugli impianti crematori che hanno nuovamente allungato i tempi a dismisura. Il risultato? Bare stipate per giorni nei depositi, carri funebri in coda, famiglie colpite dal lutto costrette a un'attesa estenuante.

"Con la delibera già approvata sulla sistemazione e lo sviluppo dei cimiteri abbiamo dato risorse ad Ama per gli appalti per aumentare i forni crematori - prosegue Alfonsi - ma l'eliminazione di questa tassa può servire sia nell'emergenza che nella normalità. La nostra proposta è quindi la soppressione in via definitiva".