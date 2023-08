Tartarughe marine, regione Lazio e Federbalneari fanno quadrato: vanno tutelate

Campagne informative rivolte ai bagnanti e corsi di formazione per quanti lavorano sulla spiaggia. E’ questa la mossa che la regione Lazio ha deciso di mettere in campo per tutelare le tartarughe marine.

La tartaruga marina nel Lazio

Anche quest’anno i dati sono incoraggianti. Il numero di siti scelti per deporre le uova dalla testuggine Caretta caretta, hanno superato la decina. Si ipotizza siano anche di più, perché quello è il numero che è stato censito dai volontari della rete TartaLazio. Non bisogna però abbassare la guardia perché, la specie, continua ad essere vulnerabile.

A minacciare la sopravvivenza di queste tartarughe marine, sono le catture accidentali con le reti, la riduzione dell’habitat ed altre cause imputabili alla difficile convivenza con l’uomo. E poiché è l’unica tartaruga marina che nidifichi nel Mediterraneo, occorre ridurre al massimo i fattori di disturbo che possono complicarne la riproduzione. Così, alle campagne di sensibilizzazione lanciate in questi anni, si affianca una nuova iniziativa appena deliberata dalla giunta Rocca: un protocollo d’intesa firmato con Federbalneari.

Il protocollo d'intesa tra regione e balneari

L’accordo prevede la sottoscrizione di un “codice di condotta” a cui i balneari dovranno attenersi. I gestori degli stabilimenti riceveranno una bandiera che dovrà essere esposta all’interno delle relative strutture. Rappresentano una sorta di bollino di qualità, che attesta il rispetto delle pratiche previste dall’accordo. Se le regole però verranno disattese, la bandiera verrà ritirata.

Cosa prevede l’accordo? Corsi di formazione per gli addetti alla pulizia degli arenili e per i bagnini su temi riguardanti l’attenta cura delle spiagge attrezzate. Aspetto tutt’altro che trascurabile perché, i nidi, vengono scavati pochi centimetri sotto il pelo della sabbia e quindi, una pulizia effettuata male, potrebbe compromettere la schiusa. Altro aspetto importante su cui verte la formazione riguarda il riconoscimento delle orme lasciate dalle femmine, quando vanno a deporre le uova. Ovviamente operatori e bagnini verranno istruiti anche sui comportamenti da seguire quando si avvistano i piccoli o i nidi. Il protocollo prevede anche delle campagne informative rivolte ai bagnanti.

Coinvolti anche i comuni del litorale

A verificare che le attività previste nel protocollo siano rispettate, dovranno essere i comuni. La regione, oltre al protocollo con Federbalneari, ne ha contestualmente firmato uno proprio con le amministrazioni locali che dovranno lavorare insieme a TartaLazio, la rete regionale che si occupa del recupero e del soccorso di queste testuggini.

“L’accordo con i comuni del litorale e il protocollo d'intesa con la Federbalneari nascono dalla volontà dell'amministrazione regionale di promuovere iniziative a difesa non solo della Caretta caretta, ma dell'intera biodiversità marina – ha commentato l’assessore all’ambiente Giancarlo Righini – nostri mari, infatti, sono sempre più minacciati ed è nostro dovere tutelare questo immenso patrimonio facendo squadra. I provvedimenti approvati oggi in Giunta vanno proprio in questa direzione”.