Nella bandiera blu di Roma il primo nido dell'anno di tartaruga caretta

Anche quest’anno le tartarughe Caretta Caretta hanno scelto le spiagge del litorale laziale per deporre le loro uova. Il primo nido è stato individuato nella città di Anzio, unica bandiera blu della costa romana.

Un piccolo miracolo

“Una bella sorpresa per il solstizio d’estate: sulla spiaggia di Anzio è stato segnalato il primo nido della stagione di tartaruga caretta caretta – ha commentato il governatore Nicola Zingaretti, che ha ringraziato gli operatori di TartaLazio, per averlo messo in sicurezza – È un piccolo miracolo della natura che si ripete grazie al lavoro di tanti volontari e operatori e all’impegno per la salvaguardia del nostro ecosistema”.

Le spiagge di Roma e del Lazio

Puntuali come un orologio svizzero, quindi, le tartarughe caretta sono tornate a nidificare sulle coste della regione. Un fenomeno che, nel 2021, ha portato alla schiusa di decine di esemplari anche sull'arenile del litorale romano. “Da molti anni le spiagge del Lazio sono un luogo sicuro per questa importante specie protetta” ha ribadito Zingaretti, secondo il quale questo rappresenta il “segno di una grande attenzione della Regione Lazio ai temi ambientali”.

Il monitoraggio della costa

“In questo periodo – ha spiegato TartaLazio, la rete regionale che si occupa di recuperare, soccorrere e gestire le tartarughe marine – è necessario fare grande attenzione lungo le spiagge, perché le tartarughe scelgono per la nidificazione, con sempre maggiore frequenza, le coste sabbiose del Lazio. Gli esemplari femmina di tartaruga, dopo aver deposto le loro uova, tornano in acqua e si allontanano lasciando una traccia, ben visibile, sulla sabbia. Il ritrovamento e la segnalazione di questa traccia consentirà agli operatori di TartaLazio di individuare prontamente il nido e metterlo in sicurezza”.

Schiusa prevista tra 5 settimane

Sulla spiaggia di Nerone, dov’è stato avvistato il nido, il comune di Anzio ha fatto sapere che oltre ai volontari di TartaLazio ci sono anche le guardie zoofile ecologiche dell’associazione Ermellino 92 ed i guardiaparco di Tor Caldara. Hanno provveduto a delimitare l’area, per consentire una costante attività di monitoraggio e per istituire un presidio fino alla schiusa, che porterà in mare tra la fine di luglio ed i primi di agosto, tra le 80 e le 100 tartarughine.