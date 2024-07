Le rette non bastano (da anni) e il rischio è chiudere. Le coop romane protestano in Campidoglio

Non si placa la protesta delle cooperative sociali che a Roma e nel Lazio si occupano di gestire una grossa fetta dei servizi sociali, incluse le case famiglia. Da oltre due anni chiedono all'amministrazione capitolina di aggiornare le tariffe, ormai inadeguate ai costi del lavoro. Soprattutto da quando è stato rinnovato il contratto nazionale, con aumenti tabellari e l'introduzione della quattordicesima mensilità. Per questo giovedì 4 luglio in centinaia hanno partecipato a un sit-in in piazza del Campidoglio.

La protesta delle cooperative di Roma

Riuniti sotto le sigle di AGCI Imprese Sociali Lazio, Confcooperative Federsolidarietà Lazio, Legacoopsociali Lazio e Forum Terzo Settore Lazio, circa 300 tra operatori, direttori e collaboratori hanno gridato a gran voce l'estremo bisogno di vedersi riconosciute tariffe più alte, così da sopperire ai costi più alti. "Siamo scesi in piazza in difesa del lavoro sociale, delle famiglie, dei lavoratori e delle comunità - spiegano -. Perché a cinque mesi dall'erogazione del primo aumento riconosciuto ai lavoratori, avvenuto a febbraio, la quasi totalità degli enti committenti non ha ancora dato risposta alla ripetuta richiesta di adeguamento delle tariffe dei servizi".

Tariffe inadeguate, lavoratori a rischio

Più volte abbiamo raccolto, nello specifico, l'allarme da parte delle case famiglia. Lo scorso ottobre abbiamo raccontato di come il mancato adeguamento delle tariffe possa comportare, per alcune realtà storiche della Capitale, l'imminente riduzione dei servizi. A discapito di chi questi servizi li sperimenta sulla propria pelle ogni giorno: madri single, persone con disabilità, anziani non autosufficienti, minori non accompagnati. “Non è in gioco lo stipendio di alcuni lavoratori. Qui si gioca la comunità che si vuole costruire: perché se non si rispetta il lavoro di chi si prende cura, poi si perde la cura e quindi è una vicenda che riguarda tutti e la comunità che vogliamo essere” dice Luigi Vittorio Berliri, presidente di "Casa al Plurale" e gestore di alcune case famiglia a Roma nord.

Il costo del personale è esorbitante

Con il rinnovo contrattuale, inoltre, secondo le stime già rese pubbliche a marzo una cooperativa su sei rischierebbe addirittura la chiusura e le restanti dovrebbero accollarsi da un giorno all’altro oneri ritenuti incompatibili con i loro bilanci. “In gioco c’è la qualità e l’esistenza stessa di servizi di assistenza per disabili, minori, malati, anziani e donne in difficoltà" spiegavano da Confcooperative Lazio. Con il costo del personale che erode oltre l'80% dei fatturati.

"Più soldi nell'assestamento di bilancio"

Il rischio concreto è che se Roma Capitale non dovesse prevedere sufficienti risorse per l'aumento delle tariffe nel prossimo assestamento di bilancio "molte cooperative non potranno più sostenere gli aumenti di stipendio previsti, se non mettendo a repentaglio la propria sopravvivenza e sostenibilità dei servizi" sottolineano le cooperative scese in piazza del Campidoglio il 4 luglio.

Quanto servirebbe alle case famiglia

Chi dal 2021 a oggi sta ciclicamente aggiornando i calcoli dei costi che affronta una cooperativa impiegata nel sociale, specificando quanto dovrebbe essere la retta riconosciuta alle case famiglia per andare avanti senza patemi d'animo, è Luigi Vittorio Berliri. Recentemente ha aggiornato i conti: una casa famiglia per persone con disabilità complessa avrebbe bisogno di un aumento di 133 euro (al giorno e per ospite), frutto della differenza tra quanto è attualmente la retta (144 euro) e quanto dovrebbe essere (277 euro). Centonovanta gli euro mancanti per le rette nelle case famiglia per bambini, 114 euro in quelle che si occupano di persone con una disabilità più lieve.

"Lo studio effettuato evidenzia chiaramente l’esistenza di una grande distanza - conclude Berliri - tra i costi che le case famiglia devono sostenere per attuare quanto previsto dalla vigente normativa, e gli stanziamenti a oggi effettuati dall'ente pubblico. Si rende dunque indispensabile una programmazione urgente degli stanziamenti volta a ridurre gradualmente tale distanza fino ad annullarla".

Una richiesta che venne avanzata per la prima volta durante la campagna elettorale dell'estate/autunno 2021 all'allora candidato sindaco Roberto Gualtieri e che finora si è vista tramutare in un aumento di 7 euro. La prossima settimana, secondo quanto riferiscono le cooperative, ci sarà un tavolo di confronto a Palazzo Senatorio.