In 5 anni il Comune di Roma ha riscosso solo il 34% di tassa sui rifiuti 

Negli ultimi 5 anni il Campidoglio ha riscosso dai cittadini solo il 34% di tari, la tassa sui rifiuti. Ed è riuscito a recuperare solo il 20% delle multe emesse. I dati sono stati forniti durante l'ultima seduta di Consiglio comunale dall'assessora capitolina al bilancio, Silvia Scozzese, durante la presentazione del documento di rendiconto 2021.

"La differenza tra multe accertate e riscosse è un problema endemico" ha spiegato l'assessora. "Per quanto riguarda la Tari vale 1,6 miliardi di accantonamenti a fondo e 1,6 miliardi di residui attivi accertati e non spesi. Dobbiamo immaginare un sistema che porti a una risposta immediata considerando che queste risorse potrebbero essere a disposizione".

Ma, ci tiene a precisare la titolare ai conti capitolini, anche in risposta ad alcuni rilievi posti dall'opposizione, "non è che i romani non vogliono pagare". Piuttosto, "dobbiamo cambiare il sistema di riscossione. Spesso non arriva proprio la bolletta". Insomma, per stessa ammissione del Campidoglio, "non è una questione di morosità ma di nostri ritardi".

"Ci sono alcuni elementi indicativi di una situazione da modificare rapidamente ed elementi di sofferenza" spiega poi Scozzese durante la presentazione del rendiconto. "Il primo riguarda la situazione delle entrate. Abbiamo una massa di residui attivi che ammonta a 9,5 miliardi". Per quello che riguarda invece le risorse impegnate e non spese "il totale ammonta a 2,8 miliardi. 5,6 miliardi sono il totale degli accantonamenti. Si tratta delle risorse disponibili ma che non possiamo utilizzare e questo è un problema da risolvere. C'è un fondo contenziosi pari a 207 milioni e un accantonamento per debiti potenziali di varia natura pari a 366 milioni".