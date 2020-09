Bollette Tari, caos pagamenti a pochi giorni dalla scadenza: "Comune proroghi i termini"

Bollette della Tari salatissime a ridosso delle scadenze, e senza le stesse procedure di rateizzazione del passato. Il risultato? Cittadini in affanno con i pagamenti, lunghe file virtuali per l'accesso agli sportelli Ama, dove non si può entrare senza appuntamento a causa delle normative anti contagio, e un aggravio di lavoro per i dipendenti, talvolta vittime di aggressioni da parte dell'utenza imbestialita.

Eccolo, il caos a pochi giorni dal termine (30 settembre) fissato per pagare la tassa sui rifiuti. Cosa è cambiato rispetto agli anni passati? L'internalizzazione del servizio di emissione dei bollettini al Comune di Roma.

"Con il passaggio di competenze gli avvisi di riscossione per il recupero del pregresso non arrivano più a 90 giorni dalla scadenza" spiega Alessandro Russo, della Fp Cgil Roma e Lazio. Tanti cittadini si sono visti recapitare bollette a tre zeri e a soli quindici, dieci giorni dalla scadenza. Senza contare che le rateizzazioni non avvengono più in automatico.

"Gli utenti assaltano gli uffici, sfogando la propria aggressività sui lavoratori quando capiscono di non poter accedere allo sportello senza appuntamento" denunciano ancora i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel Ama. "Da giorni ad esempio la sede Ama di Via Ostilia è uno scenario di guerriglia e i lavoratori chiedono l'intervento delle forze dell'ordine. Al tavolo aziendale abbiamo sollevato il problema. Ama deve chiedere un presidio costante delle forse dell'ordine".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi l'appello diretto al Campidoglio e alla sindaca Virginia Raggi: "Roma Capitale deve concedere una proroga per permettere ai cittadini di rateizzare. Chi vuole pagare e mettersi in regola deve essere messo nelle condizioni di farlo".